«Яндекс Погода»: дождь в Казани не прекратится до вечера

В Казани начался дождь, который не закончится до 23:00. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

На данный момент температура в столице Татарстана составляет +29 градусов. Ветер южный, порывы составляют до 4 м/с. Давление — 745 мм рт. ст., влажность — 56%.

Сегодня Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погоды с 14:00 18 июня до 21:00 19 июня. Так, при прохождении активных атмосферных фронтов на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с.

Сообщается и о том, что местами порывы ветра могут усилиться до 24 м/с, сопровождаясь ливневыми дождями и локальным градом.