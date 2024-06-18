Казань накрыл ночной ливень, Путин опубликовал статью о дружбе России и КНДР, Rutube удален из App Store
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 18 июня.
- Прошедшей ночью на Казань обрушились ливни и грозы. Как сообщают очевидцы, затопило сразу несколько улиц, а в парке «Черное озеро» обрушился шатер.
- Экспедиция «Помни войну» нашла в Белом море советский грузопассажирский пароход «Поморье», затонувший 22 августа 1941 года. Как заявили в Минобороны, состояние обломков судна подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении. По оценкам историков, на борту парохода погибли 68 моряков и пассажиров.
- По данным «Известий», в Казани за медицинской помощью обратились 14 человек с подозрением на ботулизм. Все госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (III уровень). Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще шести оценивается как среднее.
- Пресс-служба Кремля опубликовала статью президента Владимира Путина для северокорейской газеты «Нодон синмун» — «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». В статье говорится, что Россия «высоко ценит твердую поддержку» КНДР в проведении боевых действий на Украине и будет поддерживать корейский народ в его «противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость».
- Приговор по делу Героя России из Татарстана Ирека Магасумова может быть оглашен в военном суде Луганской Народной Республики уже на этой неделе. 21 июня обвиняемому в убийстве подполковнику и второму фигуранту дела предоставят возможность выступить с последним словом, сообщил «Реальному времени» адвокат Константин Елфимов. Накануне в суде завершились прения. Гособвинитель запросил для Магасумова 11 лет колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде лишения званий офицера и Героя России. Представитель военной прокуратуры заявлял, что вина подполковника и в умышленном убийстве 18-летней девушки, и в хулиганстве полностью доказана.
- Приложение Rutube пропало из магазина приложений App Store. В видеосервисе заявили, что работают над решением этого вопроса.
- Генпрокуратура предложила дополнить подготовленный МВД законопроект, который определяет новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере нормой о запрете на въезд в страну иностранцев, работающих в нежелательных организациях.
- В Азове Ростовской области сегодня ночью в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет. Возгорание резервуара ликвидируют 73 человека, задействована 21 единица техники, сообщает МЧС России. На место направлена лаборатория Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.
Дарья Пинегина
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