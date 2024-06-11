Марат Ахметов: «Семьи — это то ядро, на котором держится татарская культура»

В Казани прошла церемония награждения пятого сезона конкурса детской песни «Балачак җыры»

Фото: Динар Фатыхов

Через песни передаются традиции, культура и язык народа, считает генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Поэтому конкурс детской песни «Балачак җыры» очень важен для Татарстана. Сегодня в Казани прошла торжественная церемония награждения победителей пятого, юбилейного сезона конкурса. Среди гостей — председатель Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка Марат Ахметов, председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, зампредседателя Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и другие гости. О награждении победителей, сохранении татарской культуры и образцовых семьях — в репортаже «Реального времени».

«Это про нас, про татар, про гордость»

Сегодня в студии телеканала «Шаян ТВ» прошла торжественная церемония награждения пятого, юбилейного сезона конкурса детской песни «Балачак җыры». Он проходит при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Целью конкурса является выявление поэтов и композиторов, которые сочиняют детские песни на татарском языке, признание этих песен и обогащение детского репертуара.

В этом году комиссия конкурса приняла около ста песен. Среди авторов есть как профессиональные композиторы, так и те, для кого творчество не является основной деятельностью. Во второй тур прошли 20 песен, в третий тур зрители отобрали 10 песен. По решению жюри победителями стали авторы пяти произведений.

Победителям вручили денежные призы в размере 50 тысяч рублей. Для их песен телеканал создаст аранжировки и запишет видеоклипы, композиции исполнят участники детского телевизионного фестиваля «Сәйлән». Также все песни войдут в сборник «Балачак җыры».

Одна из победительниц — певица и автор песен Гузель Тагирова занимается творчеством с детства. Сейчас она сама сочиняет и преподает вокал детям.

— Творчество в моей жизни играет огромную роль, жизнь сама по себе — творчество, с какой стороны ни рассматривай, — поделилась она. — И как преподаватель, я могу сказать, что детям необходима творческая свобода. Я хочу пожелать им этого и дать родителям совет, чтобы они не ограничивали их.

На конкурсе Гузель Тагирова исполнила песню «Моя нация»: «Это про нас, про татар, про гордость за то, что я родилась татаркой. Куда бы я ни пошла, я буду гордо говорить, что я татарка». Она призналась, что победа стала для нее неожиданно радостным событием, и поблагодарила республику за создание проектов, которые позволяют прививать детям любовь к родному языку.

«Семьи — ядро, которое обеспечивает национальное чувство»

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по национальным ремеслам, а гостей встречали образцовые татарские семьи, которые и по сей день хранят традиции народа — дети и взрослые исполняли песни, танцевали и читали стихи.

Так, члены семьи Нуруллиных прочли стихотворения про родной край. Мама, папа и четверо детей неоднократно выигрывали в национальных конкурсах. Для них эти победы — возможность отдать долг родной культуре.

— Одна из причин участия в конкурсах — сохранение языка, обучение языку своих четверых детей, чтобы они продолжали нашу культуру, нашу религию, наш язык. Мы воспитываем детей в татарских традициях. <...> Будучи мусульманами, мы должны продолжать и сохранять свою культуру, религию и язык. Мы стараемся исполнять свой долг перед своим народом, — заявила Ильмира Нуруллина в ходе беседы с корреспондентом «Реального времени».

По словам Марата Ахметова, именно на таких семьях держится татарская культура и родной язык республики. Их важно поддерживать и демонстрировать их достижения, заявил он:

— Сегодня были очень интересные встречи с семьями, с детьми и их родителями, которые очень трепетно, с душой, с полным проникновением выполняют задачу сохранения культуры. Эти семьи уникальны, это то ядро, которое обеспечивает национальное чувство.

С Маратом Готовичем согласился и Ильшат Аминов:

— Не сохранив татарскую семью, невозможно сохранить язык. Его нельзя сохранить только в школе, в общественных пространствах. Только семья, как ячейка, как остров, способна сохранить язык — через мать и отца. Если этого духа в семье нет, то другое бесполезно.

«Песни обладают особым эмоциональным настроем»

В целом сейчас ощущается дефицит современных произведений на татарском языке, которые могли бы привлечь молодежь, считает гендиректор ТНВ.

— Мы сделали так, что появились новые татарские детские песни, их не хватало. Мы ходили по детским садам, по школам, нам говорили: «Нет песен, поем старые, дайте что-нибудь новое». Детям нужно что-то современное, из сегодняшней жизни, — рассказал Аминов.

По его словам, именно через песни возможно сохранить и продвинуть татарские ценности:

— Песни обладают особым эмоциональным настроем, и через них очень хорошо познаются язык, культура, любовь к родине. Поэтому, я считаю, у нашего конкурса большое будущее. Мы будем его продолжать для того, чтобы соединить творческих людей: авторов и исполнителей. И главное, чтобы это нравилось детям. Если наши дети будут петь татарские песни в детстве, юности, зрелости, а потом передавать песни своим детям, то наш язык сохранится.

Проект «Балачак җыры» является уникальным и призван развивать в детях чувство национальной принадлежности, подчеркнул Марат Ахметов:

— Это особенно трепетная работа, потому что ты со всеми своими качествами и подходами, своим отношением, душой должен уметь проникать в души детей, и самых-самых маленьких, и чуть повзрослее.



1 / 18 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов