Новый мировой турнир в Казани — все, что вы хотели знать об Играх БРИКС

Как попасть, где смотреть, кто участвует и за кого болеть — обзор «Реального времени»

Фото: Роман Хасаев

Завтра, 12 июня, в Казани торжественно откроют Игры БРИКС — международный мультиспортивный турнир и большой спортивный праздник, который уже прозвали нашим ответом Олимпиаде. Столица Татарстана примет около 5 тысяч спортсменов почти из сотни стран мира. Самые большие делегации — из России и Белоруссии, а также из Китая, Бразилии, Индии, Ирана и ОАЭ. На протяжении почти двух недель атлеты разных государств будут соревноваться в 27 видах спорта, а по итогам отпразднуют победу на Сабантуе с казанцами. Подробнее о соревнованиях и составе сборных — в материале «Реального времени».



Что такое Игры БРИКС



Игры БРИКС — это международные мультиспортивные соревнования, которые традиционно проводят между государствами — участниками одноименной экономической группы. Группу в 2009 году создали пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка (из первых букв вышла аббревиатура БРИКС). Сегодня в это межгосударственное объединение входят девять активно развивающихся стран, а кандидатами на вступление выступают еще 20. После расширения союз стали называть БРИКС+.

Иностранные правительства собираются на саммитах, которые наша страна принимала дважды. В этом году Россия примет саммит БРИКС в третий раз — в октябре в Казани. А спортивный турнир, как правило, организует та страна, которая председательствует в экономической группе в течение года. По случаю председательства России, в 2024-м Игры пройдут опять же в татарстанской столице — с 12 по 23 июня.

По случаю председательства России, в 2024 году Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Всего в мире провели уже пять Игр БРИКС:

Пробные Игры — в 2016 г. в Индии (1 вид спорта: футбол)

1-е Игры — в 2017 г. в Китае (3 вида спорта: баскетбол, волейбол, ушу-таолу)

2-е Игры — в 2018 г. в ЮАР (3 вида спорта: волейбол (мужчины/женщины), футбол (женщины), нетбол)

3-е Игры — в 2022 г. в онлайн-формате (3 вида спорта: брейкинг, шахматы, ушу)

4-е Игры — в 2023 г. в ЮАР (5 видов спорта: плавание, бадминтон, настольный теннис, теннис, пляжный волейбол)

5-е Игры — в 2024 г. в Казани (27 видов спорта: акробатический рок-н-ролл, бадминтон, бокс, борьба на поясах, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, конный спорт, куреш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный гандбол, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, шахматы, художественная гимнастика).

Итак, турнир в Казани пройдет по 27 видам спорта, из которых 18 — олимпийские. Каждая страна — участница объединения БРИКС может предложить один национальный вид соревнований, к примеру Китай — го, а ЮАР — джукскей. В России такого рода изюминкой Игр стала национальная татарская борьба корэш — традиционный вид искусства тюркских народов. Новшествами среди привычных соревнований будут и акробатический рок-н-ролл или ушу. Среди спортсменов турнира разыграют 387 комплектов медалей.

Самая многочисленная делегация у страны-хозяйки турнира: в составе сборной России сначала было заявлено 635 спортсменов, позже их число дошло до 1 тысячи. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сколько стран и спортсменов участвует

Даже по количеству дисциплин можно понять, что Игры БРИКС этого года обещают стать самыми масштабными. В канун старта турнира свое участие подтвердили около 5 тысяч спортсменов и 1,5 тысячи официальных лиц из Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Эфиопии, Ирана, Египта, ОАЭ, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Пакистана, Венесуэлы, Кубы и многих других государств — всего 93 страны.

Самая многочисленная делегация у страны-хозяйки турнира — в составе сборной России сначала было заявлено 635 спортсменов, ближе к старту турнира их число дошло до 1 тысячи, включая десятки звезд спорта. На втором месте — Белоруссия с 200 атлетами. Далее следуют государства сообщества «БРИКС плюс» — Китай, Индия, Бразилия, Египет, Иран, ОАЭ, ЮАР, Эфиопия. Большие делегации прибывают из дружественных стран — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. В общем составе выделяется и сборная Южной Осетии.

Главная цель турнира — укрепить спортивные связи между странами — членами союза и дружественными государствами на основе отсутствия дискриминации, принципа равенства и равноправного допуска к соревнованиям.

Главная цель турнира — укрепить спортивные связи между странами-членами союза и дружественными государствами на основе отсутствия дискриминации, принципа равенства. взято с сайта kremlin.ru

Когда пройдут соревнования

Казани не привыкать сдавать экзамен на проведение таких крупных турниров, в городе подготовили к соревнованиям 17 спортивных объектов (еще один в Москве — на его базе проведут состязания по акробатическому рок-н-роллу). Следить за играми можно будет на стадионах «Ак Барс Арена» и «Центральный», в «Татнефть Арене», во Дворце водных видов спорта, Центре бадминтона и других спортивных комплексах.

Согласно программе Игр, состязания стартуют в четверг, завершатся в понедельник — финальным туром по акробатическому рок-н-роллу. В день старта, 13 июня, пройдут соревнования по бадминтону, гребному спорту, настольному теннису и теннису, а также финалы по самбо, синхронному плаванию, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, ушу. 14 июня победителей турнира определят среди гребцов, каратистов, самбистов и других атлетов.

13-14 июня — самбо

13-15 июня — синхронное плавание

13-15 июня — спортивная гимнастика

13-15 июня — тяжелая атлетика

13-16 июня — бадминтон

13-16 июня — гребной спорт

13-16 июня — настольный теннис

13-16 июня — ушу

13-19 июня — теннис

14-15 июня — каратэ

15-16 июня — легкая атлетика

15-18 июня — баскетбольное двоеборье

16-18 июня — прыжки в воду

17-20 июня — спортивная борьба

18-19 июня — конный спорт

18-21 июня — шахматы

19-21 июня — плавание

19-22 июня — бокс

19-22 июня — фехтование

19-22 июня — гребля на байдарках и каноэ

20-22 июня — футбольное двоеборье

20-22 июня — художественная гимнастика

21 июня — корэш

21-22 июня — дзюдо

22 июня — борьба на поясах

22-23 июня — брейкинг

24 июня — акробатический рок-н-рол

Казани не привыкать сдавать экзамен на проведение таких крупных турниров, в городе подготовили к соревнованиям 17 спортивных объектов. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

С более подробным расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте Игр БРИКС.



За кого будем болеть

По ряду дисциплин состав российской сборной на Играх БРИКС уже известен. Например, в соревнованиях по синхронному плаванию выступят трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. В прыжках в воду за медали будет бороться серебряный призер Олимпиады и чемпион мира Евгений Кузнецов. В спортивной гимнастике среди мужчин выступят чемпионы Олимпиады-2020 Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Владислав Поляшов, среди женщин — олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

В соревнованиях по легкой атлетике стометровку с барьерами пробежит чемпион мира Сергей Шубенков. В прыжках в высоту участвует чемпион мира в помещениях и серебряный призер чемпионата мира Данил Лысенко. Поклонников тенниса порадует полуфиналистка трех юниорских турниров серии Большого шлема, казанская теннисистка Полина Кудерметова. В фехтовании сразятся двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая и двукратная чемпионка Олимпиад Яна Егорян, а также олимпийский чемпион Тимур Сафин. В шахматах сыграет гроссмейстер, трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно.

В списке спортсменов от Татарстана на участие в Играх стран БРИКС заявлено 42 спортсмена по 18 видам спорта (бадминтон, бокс, брейкинг, борьба на поясах, дзюдо, гребной спорт, каратэ, корэш, легкая атлетика, плавание, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, шахматы). Все они уже отобрались в сборную России и находятся на тренировочных сборах по подготовке к участию в соревнованиях.

Однако список могут пополнить и другие татарстанские атлеты, поскольку перед самым стартом Игр БРИКС в Казани прошел чемпионат России по прыжкам в воду. По его итогам сформируют сборную страны для участия в Играх. На сегодня известно, что все шансы попасть в нее у татарстанцев Никиты Шлейхера, Александра Белёвцева и Марии Поляковой.

На сегодня известно, что все шансы попасть в нее у татарстанцев Никиты Шлейхера (на фото слева), Александра Белёвцева и Марии Поляковой. предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

Среди казанских спортсменов на Играх выступят абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов, чемпионка России по плаванию Софья Дьякова, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Марта Мартьянова, призер международных чемпионатов по вольной борьбе Светлана Липатова, призеры первенств страны по легкой атлетике Юлия Сохацкая и Рамиля Валитова, участник Олимпийских игр и призер чемпионатов Европы по академической гребле Артем Косов и другие. В утвержденном составе следующие спортсмены из республики.

№ Вид спорта Спортсмены-кандидаты Ф. И. О. Весовая категория, дисциплина 1 Бадминтон (3 чел.) Косецкая Евгения Сирант Сергей Монич Павел Все разряды (одиночный, парный, смешанный) 2 Бокс (2 чел.) Сергеев Сергей Галиева Гелюса 3 Борьба на поясах (5 чел.) Гизатуллина Дина Сулейманов Габдыжалил Зубрилов Данила Латипов Тимур Закиров Ильнар 76 кг (в/ст) 62 кг (в/ст) 68 кг (в/ст) 62 кг (кл/ст) 68 кг (кл/ст) 4 Брейкинг (2 чел.) Миникаев Ракип Файзрахманов Руслан 5 Гребной спорт (3 чел.) Косов Артем 4 парная, 8 с рулевым 6 Дзюдо (1 чел.) Билалов Нияз 100 кг 7 Каратэ (1 чел.) Савин Илья 60 кг 8 Корэш (9 чел.) Абрамов Алексей Фаляхов Ислам Каримуллин Динар Калимуллин Рафаэль Галимуллин Ранис Габдрашитов Азат Мусин Булат Салахов Радик Гилязетдинов Ранис 60 кг 70 кг 75 кг 80 кг 85 кг 90 кг 100 кг 130 кг 130+ кг 9 Легкая атлетика (2 чел.) Валитова Рамиля Сохацкая Юлия Прыжок в длину Многоборье 10 Плавание (2 чел.) Дьякова Софья Гилязова Ралина Дистанции определены Всероссийской федерацией плавания после ТМ в конце мая 11 Прыжки в воду (4 чел.) Полякова Мария Шлейхер Никита Белевцев Александр Касьянов Глеб отбор по итогам чемпионата России, город Казань, 6—10 июня 2024 Трамплин Все дисциплины (трамплин 1 м, 3м , вышка 10 м, индивидуальные, синхронные, смешанные прыжки) 12 Самбо (2 чел.) Бажин Кирилл Задворнова Ксения 64 кг 80 кг 13 Синхронное плавание (2 чел.) Тулупова Агния, Кленина Александра группа 14 Спортивная борьба (вольная борьба) (2 чел.) Липатова Светлана, Кошкина Екатерина 59 кг 62 кг 15 Спортивная гимнастика (1 чел.) Маринов Даниел Многоборье, отдельные виды 16 Теннис (2 чел.) Симакин Илья Кудерметова Полина Все разряды (личный, парный, смешанный парный) 17 Тяжелая атлетика (3 чел.) Гараев Зулфат, Ахмерова Дарья Гвазава Элкан 73 кг 87 кг 51 кг 18 Фехтование (1 чел.) Мартьянова Марта рапира 19 Шахматы (1 чел.) Артемьев Владислав

Сначала организаторы турнира заявляли об отсутствии призовых за медали на Играх БРИКС. Однако позже стало известно, что призовые спортсмены все же получат: за золото — 358 тысяч рублей, за серебро — 179 тысяч, за бронзу — 107 тысяч.

Церемония открытия и закрытия турнира

Торжественно откроют Игры БРИКС театрализованным представлением в День России, 12 июня в 19:00, в концертном зале им. Ильгама Шакирова МВЦ «Казань Экспо». Но билетов на это мероприятие не купить — ввиду небольшой вместимости зала посетить это событие смогут только атлеты и официальные гости.

Впрочем, у татарстанцев и всех желающих будет возможность наблюдать за церемонией по телевизору или в интернете. Телеканал ТНВ и официальный сайт Игр БРИКС будут вести прямую трансляцию открытия турнира.

Зато на закрытии соревнований казанцы смогут напрямую пообщаться со спортсменами — атлетов пригласили отпраздновать Сабантуй, который пройдет в городе 23 июня. Скорее всего, на празднике будут и послы Игры БРИКС, в роли которых выступили олимпийские чемпионы. Например, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина, двукратная чемпионка мира по фехтованию Софья Великая, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова, боксер тяжелой весовой категории Александр Поветкин и многие другие. Талисманом Игр БРИКС в Казани стал леопард Бриксик.

Талисманом Игр БРИКС в Казани стал леопард Бриксик. предоставлено Минспорта РТ

Как попасть на Игры БРИКС

Здесь стоит сразу оговориться, что билеты на соревнования частично раскуплены, например, на финалы по семи видам спорта уже не попасть. Но в открытом доступе еще много зрелищных матчей и состязаний. После старта продаж билетов в апреле и почти к началу турнира в июне реализовали более 25 тысяч билетов из 100 тысяч.

Купить билеты можно на официальном сайте Игр БРИКС по вполне доступным ценам. Вход на предварительные и отборочные раунды по большинству дисциплин обойдется всего за 100 рублей, на финал — в 200. Так, к примеру, билет на соревнования по художественной гимнастике 20 июня выйдет чуть дороже — 300 рублей, по прыжкам в воду на 17 июня — 200 рублей в первом ярусе и 150 рублей во втором.

В дни проведения соревнований зрителям обещают различные развлекательные активности, которые помогут скрасить ожидание начала игр и хорошо провести время в перерыве.

Здесь стоит сразу оговориться, что билеты на соревнования частично раскуплены, например, на финалы по семи видам спорта уже не попасть. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Где смотреть

Если же попасть на соревнования не получилось, посмотреть игру можно будет по ТВ или в Сети. В частности, открытие покажет телеканал ТНВ, там же можно будет увидеть некоторые из дисциплин, в том числе национальную борьбу корэш. В телепрограмме официального вещателя Игр — телеканала «Матч ТВ» заявлены трансляции нескольких состязаний. К примеру, 13 июня — по синхронному плаванию, спортивной гимнастике, самбо и ушу, 14 июня, кроме вышеназванных, будет каратэ, 15 июня — легкая атлетика и так далее. Кроме того, соревнования будут транслировать на официальном сайте Игр БРИКС.

Поскольку российские спортсмены практически отрезаны от международных стартов, Игры БРИКС приобретают важное значение. Однако не стоит сравнивать их с Олимпийскими играми, призывают в Минспорта. «Есть попытки противопоставления Игр БРИКС Олимпиаде — это, конечно, полная ерунда, они идут на развитие спорта в стране и не служат альтернативой, это важно понимать, — заявлял ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев. — Казань является спортивной столицей России, мы это подтверждаем и по вкладу в развитие физической культуры и спорта, и по мероприятиям. Наша задача — обеспечить возможность всем странам соревноваться без дискриминации, политизации, создать равные условия и следовать традициям спорта».