Докатились: проблемой казанских водителей стали «пешеходы на колесах»
Узаконенная антилогика: пешеходами признали самокатчиков, передвигающихся в пять раз быстрее пешеходов
Водители рискуют стать крайними в ДТП с участием самокатчиков. Тех, кто не успел затормозить перед гражданами, пересекающими проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), признают виновным в том, что не уступили дорогу таким «пешеходам». Если сотрудники ГАИ пришли к такому выводу, велика вероятность, что и суд признает виновным именно автомобилиста. Эксперты предупреждают: водители машин зачастую не имеют ни физической, ни технической возможности предотвратить наезд на тех, кто передвигается на самокатах. В особенностях новой классификации пешеходов, причинах отсутствия контроля за нарушениями ПДД со стороны самокатчиков и перспективах водителей ответить за ДТП, спровоцированные «пешеходами на колесах», разбиралось «Реальное время».
Вина «прилетает» на самокате
Отдел пропаганды городской ГАИ недавно привел сводку дорожно-транспортных происшествий в Казани, в которой сообщалось о ДТП с участием самоката. «В 22:30 41-летняя водитель автомобиля «Ниссан Х-Трайл», выезжая с прилегающей территории дома №2/1 на ул. Г. Тукая, по предварительным данным, не уступила дорогу и совершила наезд на 23-летнего пешехода на электросамокате». Иными словами, «пешеход» не спешился, и дорогу пересекал отнюдь не с пешеходной скоростью. В 22:30 в Казани уже сумерки, а видимость при выезде на ул. Тукая ограничена стоящими с обеих сторон зданиями. В таких условиях водитель автомобиля должен и имеет возможность избежать наезда на настоящего пешехода, а вот предотвратить наезд на вылетевшего внезапно «наездника» на СИМ у него шансы невелики, комментируют этот случай эксперты.
31 мая, по данным пресс-службы Отдела ГАИ Управления МВД России по г. Казани, на улице Родины 31-летняя водитель автомобиля «Шевроле», также «по предварительным данным» нарушила пункт 13.1 ПДД — при повороте направо не уступила дорогу 43-летнему велосипедисту, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не сходя с велосипеда. История умалчивает, ехал ли велосипедист рядом с пешеходами или он вылетел на «зебру» внезапно, когда пешеходы уже закончили переход, и водитель иномарки стал поворачивать в соответствии с правилами, не ожидая появления резвого велосипедиста, — отвечать-то все равно водителю.
25 мая напротив дома №10 на ул. Науруз 48-летний водитель автомобиля «FAW», по предварительным данным, в нарушение п. 10.1 ПДД РФ не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, который… пересекал проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. И опять нарушитель в глазах стражей порядка — это водитель, который оказался заложником обстоятельств: родители 9-летнего мальчика велосипед ему купили, а за тем, где он катается, не следят.
На эти три сообщения о ДТП с самокатчиками и велосипедистами обвинительного характера в сводках последнего месяца нашлось только одно нейтральное — 27 мая напротив дома №139/2 на проспекте Победы 40-летняя женщина на «лендровере» «совершила наезд на электросамокат Whooch под управлением 16-летнего лица, который в нарушение п. 24.6 ПДД РФ при пресечении проезжих частей вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа». В остальных случаях водителям, что называется, «внезапно прилетело» и они заранее, хотя и пока «предположительно», объявлены виноватыми.
И это традиция: в марте 2023 года комполка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин сообщил журналистам об открытии сезона «самокатных» ДТП:
— 29 марта в 16:40 62-летний водитель автомобиля KIA напротив дома №2г на улице Ершова, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 28-летнюю женщину.
«Правило это — дурацкое!
Глава республиканской ГАИ Рустем Гарипов на пресс-конференции 27 марта 2024 года с тревогой говорил о велосипедистах и самокатчиках и даже выдвинул фантастическую идею — для предупреждения спровоцированных курьерами ДТП договариваться с компаниями-работодателями о наказании недисциплинированных доставщиков рублем. Тогда же, говоря о росте количества смертельных ДТП на татарстанских дорогах, он обратился к журналистам с просьбой «донести до каждого участника движения, что нельзя допускать ошибки на дороге». А вот до обсуждения вопроса, что делать тем, кто расплачивается за чужие ошибки, дело на этом мероприятии так и не дошло.
При традиционно формальном подходе к вопросу о вине в ДТП с участием граждан на СИМ и велосипедах, которые сами соблюдать ПДД не трудятся, у водителей, конечно, есть шансы отбиться от обвинений и перспективы заплатить кругленькую сумму в возмещение ущерба прилетевшим под их колеса нарушителям ПДД. Но на это им придется тратить нервы, время и круглые суммы — на юристов и адвокатов. А шансы отбиться при этом невелики, ведь суд на то и суд, что его решение в пользу определенной стороны никто не может гарантировать.
— В последние два-три года я езжу и боюсь не успеть отреагировать на внезапное появление курьера или самокатчика, — говорит водитель «Газели» Рамиль Х. — Грузовичок у меня небольшой, но силу инерции никто не отменял, если мне под колеса внезапно вылетит самокатчик, велик риск не успеть остановится. Не потому, что я его пропускать не хочу — потому что я его просто за секунду до этого не мог видеть, он был далеко и вне зоны обзора. Правила есть правила — пропускать его я обязан. Но правило это — дурацкое, его писали люди, которые просто не потрудились представить себе, во что оно выльется на практике. Если бы самокатчиков не приравняли к пешеходам, они бы, наверное, думали, что делают. А так едут с одной мыслью в голове: «Имею право». — не глядя по сторонам.
Запреты есть, рейды были, информации нет
1 марта 2023 года в России вступил в силу «закон о самокатах» — поправки в ПДД, ограничившие скорость СИМ 25 км/ч, запрещающие пересекать дорогу на самокатах, но обязывающие автомобилистов уступать дорогу самокатчикам при выезде с прилегающей территории или съезде с дороги. При этом законодатели забыли учесть, что уступить дорогу быстро СИМ в пять раз сложнее, чем уступить ее пешеходу, поскольку скорость пешехода — 5 км/ч, а скорость СИМ — впятеро больше, и его просто не видно заранее. И так и не обязали пользователей СИМ (равно как и велосипедов) устанавливать на них индивидуальные номерные знаки, чем напрочь перекрыли малейшую возможность найти и наказать нарушителей ПДД.
В апреле 2024 года в Казани вступил в действие запрет на движение СИМ и велосипедов по проезжей части ряда улиц и в некоторых парках — в целях повышения безопасности движения. Как он выполняется и часто ли его нарушают, информации нет. А еще в апреле в Казани прошли первые рейды по жалобам горожан на разбросанные вне парковок на тротуарах самокаты, ГАИ и исполком отчитались, что 16 валявшихся где не положено СИМ были изъяты и отправлены на ответственное хранение.
А вот о том, сколько ДТП с начала сезона произошло в Казани с велосипедами и самокатами, в скольких случаях была установлена вина их водителей, какие именно нарушения у них превалируют, пока не сообщалось. Как и о том, сколько то ли водителей, то ли пешеходов, управлявших СИМ с нарушениями, было остановлено сотрудниками ГАИ и привлечено к ответственности с начала сезона. «Реальное время» обратилось с запросом об этом в пресс-службу ГАИ города, по получении ответы будут опубликованы.
Что не так с законом?
Копвиллем предположил, что по мере накопления практики закон неизбежно будет меняться в сторону повышения ответственности тех, кто пользуется СИМ. Он считает, что необходимо будет обязать самокатчиков пользоваться светоотражающими нашивками и браслетами, установить фонари, делающие СИМ видными издалека, и ввести адекватную ответственность за нарушения.
— Но проблема не только в этом, — отметил он. — В нашем законодательстве автомобиль — это средство повышенной опасности, и его водитель, даже не будучи признан виновным в ДТП, обязан возмещать ущерб, причиненный пострадавшим. Во многих странах такого просто нет — там разбираются, кто виноват, и платит только он. Пока у нас не произойдет подобных изменений, навести порядок с СИМ вряд ли удастся.
Казанский адвокат Лаврентий Сичинава убежден, что транспортными средствами надо признать любые средства, которые помогают человеку передвигаться с большей скоростью, чем пешком.
При этом, говорит адвокат, должна быть обеспечена возможность идентифицировать нарушителя на самокате или велосипеде. Сегодня он совершил нарушение ПДД и, если не произошло ДТП, остался безнаказанным. Если у самоката или велосипеда будет индивидуальный номер, как недавно предлагалось некоторыми законодателями, его «догонит» штраф и будет обеспечена профилактика нарушений.
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