Докатились: проблемой казанских водителей стали «пешеходы на колесах»

Узаконенная антилогика: пешеходами признали самокатчиков, передвигающихся в пять раз быстрее пешеходов

Фото: Инна Серова

Водители рискуют стать крайними в ДТП с участием самокатчиков. Тех, кто не успел затормозить перед гражданами, пересекающими проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), признают виновным в том, что не уступили дорогу таким «пешеходам». Если сотрудники ГАИ пришли к такому выводу, велика вероятность, что и суд признает виновным именно автомобилиста. Эксперты предупреждают: водители машин зачастую не имеют ни физической, ни технической возможности предотвратить наезд на тех, кто передвигается на самокатах. В особенностях новой классификации пешеходов, причинах отсутствия контроля за нарушениями ПДД со стороны самокатчиков и перспективах водителей ответить за ДТП, спровоцированные «пешеходами на колесах», разбиралось «Реальное время».



Вина «прилетает» на самокате

Отдел пропаганды городской ГАИ недавно привел сводку дорожно-транспортных происшествий в Казани, в которой сообщалось о ДТП с участием самоката. «В 22:30 41-летняя водитель автомобиля «Ниссан Х-Трайл», выезжая с прилегающей территории дома №2/1 на ул. Г. Тукая, по предварительным данным, не уступила дорогу и совершила наезд на 23-летнего пешехода на электросамокате». Иными словами, «пешеход» не спешился, и дорогу пересекал отнюдь не с пешеходной скоростью. В 22:30 в Казани уже сумерки, а видимость при выезде на ул. Тукая ограничена стоящими с обеих сторон зданиями. В таких условиях водитель автомобиля должен и имеет возможность избежать наезда на настоящего пешехода, а вот предотвратить наезд на вылетевшего внезапно «наездника» на СИМ у него шансы невелики, комментируют этот случай эксперты.



Предотвратить наезд на вылетевшего внезапно «наездника» на СИМ у водителя автомобиля шансы невелики. Инна Серова / realnoevremya.ru

31 мая, по данным пресс-службы Отдела ГАИ Управления МВД России по г. Казани, на улице Родины 31-летняя водитель автомобиля «Шевроле», также «по предварительным данным» нарушила пункт 13.1 ПДД — при повороте направо не уступила дорогу 43-летнему велосипедисту, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не сходя с велосипеда. История умалчивает, ехал ли велосипедист рядом с пешеходами или он вылетел на «зебру» внезапно, когда пешеходы уже закончили переход, и водитель иномарки стал поворачивать в соответствии с правилами, не ожидая появления резвого велосипедиста, — отвечать-то все равно водителю.

25 мая напротив дома №10 на ул. Науруз 48-летний водитель автомобиля «FAW», по предварительным данным, в нарушение п. 10.1 ПДД РФ не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, который… пересекал проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. И опять нарушитель в глазах стражей порядка — это водитель, который оказался заложником обстоятельств: родители 9-летнего мальчика велосипед ему купили, а за тем, где он катается, не следят.

На эти три сообщения о ДТП с самокатчиками и велосипедистами обвинительного характера в сводках последнего месяца нашлось только одно нейтральное — 27 мая напротив дома №139/2 на проспекте Победы 40-летняя женщина на «лендровере» «совершила наезд на электросамокат Whooch под управлением 16-летнего лица, который в нарушение п. 24.6 ПДД РФ при пресечении проезжих частей вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа». В остальных случаях водителям, что называется, «внезапно прилетело» и они заранее, хотя и пока «предположительно», объявлены виноватыми.

И это традиция: в марте 2023 года комполка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин сообщил журналистам об открытии сезона «самокатных» ДТП:

— 29 марта в 16:40 62-летний водитель автомобиля KIA напротив дома №2г на улице Ершова, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 28-летнюю женщину.

«Правило это — дурацкое!

Глава республиканской ГАИ Рустем Гарипов на пресс-конференции 27 марта 2024 года с тревогой говорил о велосипедистах и самокатчиках и даже выдвинул фантастическую идею — для предупреждения спровоцированных курьерами ДТП договариваться с компаниями-работодателями о наказании недисциплинированных доставщиков рублем. Тогда же, говоря о росте количества смертельных ДТП на татарстанских дорогах, он обратился к журналистам с просьбой «донести до каждого участника движения, что нельзя допускать ошибки на дороге». А вот до обсуждения вопроса, что делать тем, кто расплачивается за чужие ошибки, дело на этом мероприятии так и не дошло.

Практикуется традиционно формальный подходе к вопросу о вине в ДТП с участием граждан на СИМ и велосипедах, которые сами соблюдать ПДД не трудятся. Инна Серова / realnoevremya.ru

При традиционно формальном подходе к вопросу о вине в ДТП с участием граждан на СИМ и велосипедах, которые сами соблюдать ПДД не трудятся, у водителей, конечно, есть шансы отбиться от обвинений и перспективы заплатить кругленькую сумму в возмещение ущерба прилетевшим под их колеса нарушителям ПДД. Но на это им придется тратить нервы, время и круглые суммы — на юристов и адвокатов. А шансы отбиться при этом невелики, ведь суд на то и суд, что его решение в пользу определенной стороны никто не может гарантировать.

— В последние два-три года я езжу и боюсь не успеть отреагировать на внезапное появление курьера или самокатчика, — говорит водитель «Газели» Рамиль Х. — Грузовичок у меня небольшой, но силу инерции никто не отменял, если мне под колеса внезапно вылетит самокатчик, велик риск не успеть остановится. Не потому, что я его пропускать не хочу — потому что я его просто за секунду до этого не мог видеть, он был далеко и вне зоны обзора. Правила есть правила — пропускать его я обязан. Но правило это — дурацкое, его писали люди, которые просто не потрудились представить себе, во что оно выльется на практике. Если бы самокатчиков не приравняли к пешеходам, они бы, наверное, думали, что делают. А так едут с одной мыслью в голове: «Имею право». — не глядя по сторонам.

Запреты есть, рейды были, информации нет

1 марта 2023 года в России вступил в силу «закон о самокатах» — поправки в ПДД, ограничившие скорость СИМ 25 км/ч, запрещающие пересекать дорогу на самокатах, но обязывающие автомобилистов уступать дорогу самокатчикам при выезде с прилегающей территории или съезде с дороги. При этом законодатели забыли учесть, что уступить дорогу быстро СИМ в пять раз сложнее, чем уступить ее пешеходу, поскольку скорость пешехода — 5 км/ч, а скорость СИМ — впятеро больше, и его просто не видно заранее. И так и не обязали пользователей СИМ (равно как и велосипедов) устанавливать на них индивидуальные номерные знаки, чем напрочь перекрыли малейшую возможность найти и наказать нарушителей ПДД.

В апреле 2024 года в Казани вступил в действие запрет на движение СИМ и велосипедов по проезжей части ряда улиц и в некоторых парках — в целях повышения безопасности движения. Как он выполняется и часто ли его нарушают, информации нет. А еще в апреле в Казани прошли первые рейды по жалобам горожан на разбросанные вне парковок на тротуарах самокаты, ГАИ и исполком отчитались, что 16 валявшихся где не положено СИМ были изъяты и отправлены на ответственное хранение.

В апреле 2024 года в Казани прошли первые рейды по жалобам горожан на разбросанные вне парковок на тротуарах самокаты. Инна Серова / realnoevremya.ru

А вот о том, сколько ДТП с начала сезона произошло в Казани с велосипедами и самокатами, в скольких случаях была установлена вина их водителей, какие именно нарушения у них превалируют, пока не сообщалось. Как и о том, сколько то ли водителей, то ли пешеходов, управлявших СИМ с нарушениями, было остановлено сотрудниками ГАИ и привлечено к ответственности с начала сезона. «Реальное время» обратилось с запросом об этом в пресс-службу ГАИ города, по получении ответы будут опубликованы.

Что не так с законом?

— Пешеход на самокате — это просто оксюморон, — считает юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — А согласно действующему законодательству он действительно считается пешеходом, и водители автомобилей должны ему уступать дорогу. При этом не учитывается ни тот факт, что скорость самоката значительно выше скорости пешехода, ни то, что самокат и самокатчика плохо видно и трудно заметить вовремя, а с учетом времени, которое проходит от получения сигнала мозгом о его появлении до нажатия на тормоз и до полной остановки автомобиля наезд можно считать неизбежным даже при небольшой скорости автомобиля.

Копвиллем предположил, что по мере накопления практики закон неизбежно будет меняться в сторону повышения ответственности тех, кто пользуется СИМ. Он считает, что необходимо будет обязать самокатчиков пользоваться светоотражающими нашивками и браслетами, установить фонари, делающие СИМ видными издалека, и ввести адекватную ответственность за нарушения.



— Но проблема не только в этом, — отметил он. — В нашем законодательстве автомобиль — это средство повышенной опасности, и его водитель, даже не будучи признан виновным в ДТП, обязан возмещать ущерб, причиненный пострадавшим. Во многих странах такого просто нет — там разбираются, кто виноват, и платит только он. Пока у нас не произойдет подобных изменений, навести порядок с СИМ вряд ли удастся.

Казанский адвокат Лаврентий Сичинава убежден, что транспортными средствами надо признать любые средства, которые помогают человеку передвигаться с большей скоростью, чем пешком.

— Тогда у владельца такого средства и обязанности будут другие, — говорит он. — Если человек будет знать, что он подпадает под требования более высокие, чем требования к пешеходу, вопрос удастся решить.

При этом, говорит адвокат, должна быть обеспечена возможность идентифицировать нарушителя на самокате или велосипеде. Сегодня он совершил нарушение ПДД и, если не произошло ДТП, остался безнаказанным. Если у самоката или велосипеда будет индивидуальный номер, как недавно предлагалось некоторыми законодателями, его «догонит» штраф и будет обеспечена профилактика нарушений.

