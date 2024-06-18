День в истории 18 июня: битва при Ватерлоо, родился Пол Маккартни, открылась гостиница «Татарстан»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 июня 2024 года
Сегодня в нашей стране отмечают День службы военных сообщений Вооруженных сил России. 50 лет назад скончался «маршал Победы» Георгий Жуков, 54 года назад в Казани сдали в эксплуатацию гостиницу «Татарстан», 92 года назад была основана Международная федерация баскетбольных ассоциаций (ФИБА), 209 лет назад английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Единый приемный день граждан в органах государственного и муниципального управления Татарстана.
- В Национальной библиотеке Татарстана откроют выставку «Книга и чтение книг с точки зрения иранских и российских карикатуристов».
- На Играх БРИКС в Казани состоятся финалы соревнований по прыжкам в воду и спортивной борьбе.
Кто родился: писатели Иван Гончаров и Варлам Шаламов
- 1812 — русский писатель Иван Гончаров (скончался 27 сентября 1891 года). Его первой опубликованной работой стал роман «Обыкновенная история». Тогда же писатель задумал план большого романа «Обломов». В 1852—1854 годах Гончаров участвовал в качестве секретаря адмирала Е.В. Путятина в экспедиции на военном фрегате «Паллада». Путевые впечатления составили цикл очерков, которые для России XIX века были беспрецедентны. Последним крупным художественным произведением Гончарова становится роман «Обрыв».
- 1838 — русский живописец-пейзажист Александр Киселев (скончался 2 февраля 1911 года). Его полотна охотно приобретали члены императорской семьи и частные коллекционеры. Только известный меценат Павел Третьяков купил восемь его картин. В течение всей жизни Киселев старательно вырабатывал собственную манеру пейзажной живописи, черпая вдохновение в многочисленных путешествиях по Крыму и Кавказу, странам Европы. Особое место в творчестве Киселева занимают пейзажи, созданные в тогда еще небольшом поселке Туапсе, где художник построил дом и подолгу жил с семьей.
- 1901 — великая княжна, четвертая дочь императора Николая II Анастасия (скончалась 17 июля 1918 года). Была расстреляна вместе с семьей в доме Ипатьева. После ее смерти около 30 женщин объявляли себя «чудом спасшейся великой княжной», но все рано или поздно были разоблачены как самозванки.
- 1907 — советский писатель Варлам Шаламов (скончался 17 января 1982 года). Был несколько раз арестован и осужден «за контрреволюционную троцкистскую деятельность» и «антисоветскую агитацию» на ряд сроков. В 1949 году, еще отбывая срок на Колыме, Шаламов начал писать стихи, вошедшие в сборник «Колымские тетради». А в 1954 году начал работу над рассказами, составившими сборник «Колымские рассказы». В 1956 году Шаламов был реабилитирован и переехал в Москву. И в прозе, и в стихах Шаламова отражен тяжелый опыт сталинских лагерей.
- 1918 — татарская певица, обладательница лирического сопрано Разия Тимерханова (скончалась 22 ноября 1997 года). Она выступала на сцене с сочинениями Салиха Сайдашева, Александра Ключарева, Энвера Бакирова, Сары Садыковой. Последняя сочинила две композиции, которые пользовались особенной популярностью у слушателей: «Дөнья матур, дөнья киң» и «Ак пароход», ее артистка посвятила своему супругу-моряку. Тимерханову называют одной из основательниц программы Ансамбля песни и танца Татарской АССР, благодаря ей возникло множество хоровых обработок татарских народных песен и наигрышей, получили повсеместное распространение вокальные сочинения татарских композиторов. Она проработала в ансамбле более сорока лет, а затем продолжала выступать на концертных вечерах в филармонии, работала на радио.
- 1935 — советский и российский актер Юрий Соломин (скончался 11 января 2024 года). Среди его лучших киноработ — роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить», «Чайка», «Горе от ума» и другие.
- 1942 — британский музыкант Пол Маккартни. Пол рано потерял мать, и именно этот фактор многие считают причиной сближения Маккартни с Джоном Ленноном, который тоже рано остался без матери. Их дружба переросла в коллектив The Beatles, который стал легендарной группой мирового масштаба. После распада группы и затяжной депрессии Маккартни основал группу Wings, просуществовавшую до 1979 года. Затем музыкант начал успешную сольную карьеру. 24 мая 2003 года он дал сольный концерт в Москве на Красной площади — это первое выступление музыканта в России за его 40-летнюю карьеру. Затем он еще несколько раз приезжал сюда с концертами.
Кто скончался: Максим Горький и Георгий Жуков
- 1922 — голландский астроном Якобус Каптейн (родился 19 января 1851 года). Получил известность благодаря своим обширным исследованиям Млечного Пути. Также он стал первым ученым, нашедшим доказательства вращения галактик.
- 1928 — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен (родился 16 июля 1872 года). Он задался целью достичь Южного полюса и в августе 1910 года отправился в Антарктику. Амундсен тщательно подготовился: удачно выбрал маршрут, организовал систему складов с припасами и успешно использовал санные упряжки с собаками. С четырьмя спутниками достиг Южного полюса 14 декабря 1911 года, а весь мир узнал об этом лишь в марте 1912 года.
- 1936 — русский и советский писатель Максим Горький (родился 28 марта 1868 года). Среди его творческого наследия — романы, пьесы, рассказы, очерки. Широко известны «Старуха Изергиль», «Песня о Буревестнике», «Мещане», «На дне», «Дачники», «Варвары», «Мать», «Васса Железнова», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», «Сказки об Италии», автобиографические повести «Детство» и «В людях» и другие произведения.
- 1946 — советский кинорежиссер Георгий Васильев (родился 25 ноября 1899 года). Он работал вместе с Сергеем Васильевым под общим псевдонимом — братья Васильевы, хотя на самом деле они не были родственниками. Самой известной их работой считается «Чапаев», снятый в 1934 году.
- 1974 — маршал Советского Союза Георгий Жуков (родился 1 декабря 1896 года). Он стал одной из ключевых фигур в победе СССР над фашистской Германией и сыграл важную роль в истории мирового военного искусства. В послевоенные годы Жукова в народе называли «маршалом Победы».
- 2008 — народный артист РТ, заслуженный артист Российской Федерации Наиль Аюпов (родился 13 января 1936 года). Его творческая жизнь неразрывно связана с театром имени Галиасгара Камала, где Аюпов проработал более сорока лет. Особую популярность актеру принесли роли в спектаклях музыкально-драматической направленности: Булат в «Голубой шали», Исмагил в «Угасших звездах», Миркай в «Миркай и Айсылу». Аюпов обладал превосходными вокально-сценическими данными, что позволяло ему с легкостью перевоплощаться в разнохарактерных персонажей, которые отличались глубиной и поразительной достоверностью.
- 2020 — экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев (родился 8 января 1962 года). В декабре 1996 года он стал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики, в этой должности он проработал до 1999 года. С апреля 1999 был главой Чебоксарского района Чувашской Республики. В начале 2002-го Игнатьев занял пост министра сельского хозяйства Чувашии в ранге первого вице-премьера правительства республики. С 2009 года входил в кадровый резерв президента России. 21 июля 2010 года Дмитрий Медведев предложил Михаила Васильевича Игнатьева на должность президента Чувашии, и уже 28 июля на сессии Госсовета республики его наделили полномочиями на срок 5 лет. А 29 января 2020 года его отрешил от должности президент России в связи с утратой доверия.
- 2022 — казанский адвокат, руководитель адвокатской коллегии «Читая закон» Заури Читая. Он родом из Абхазии, в Казани окончил юрфак и через какое-то время вернулся на родину. Был следователем, прокурором, преподавателем. Вернулся в Казань и сдал экзамен в адвокатуру. Читая считался одним из самых опытных адвокатов в городе. Одним из его клиентов был бывший первый зампред «Татфондбанка» Рамиль Насыров.
Праздники: День службы военных сообщений ВС РФ и День устойчивой гастрономии
- День устойчивой гастрономии. Впервые праздник прошел в 2017 году. День призван напомнить о той роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания людей и сохранения биоразнообразия.
- День службы военных сообщений Вооруженных Сил России. Служба военных сообщений является одной из старейших служб в Российской армии. Организация перевозки войск и военных грузов отдельным ведомством начала реализовываться еще Петром I. А 18 июня 1868 года был создан комитет, в ведение которого отходили все военные перевозки с использованием железных дорог и водных артерий.
События в истории: памятник Пушкину, создание ФИБА, Центр детской онкологии в Казани
- 1815 — английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. Она стала финалом знаменитых «ста дней» Наполеона — периода его вторичного царствования после бегства с острова Эльбы — и окончательным поражением его армии. Через четыре дня Наполеон повторно отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены, а к политической власти во Франции вновь пришла династия Бурбонов.
- 1880 — в Москве открыли памятник Пушкину. Сбор средств по инициативе выпускников Царскосельского лицея, где учился поэт, начался в 1860 году. Но собранных денег было недостаточно, поэтому в 1870-м была предпринята новая попытка. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. Наконец, в 1880-м открытие памятника Пушкину состоялось. У его подножия известные российские писатели Тургенев, Полонский, Майков, Плещеев и Достоевский произнесли торжественные речи. В 1950 году памятник перенесли с Тверского бульвара на другую сторону реконструированной Страстной площади (ныне Пушкинская площадь) и расположили на месте бывшей колокольни Страстного монастыря.
- 1889 — американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску реверсивной модели, в которой ребенок мог сидеть лицом или спиной к везущему ее. В модель также были включены оси, что добавляло коляске маневренности. До этого колеса были цельнолитые, и это не позволяло коляске поворачиваться свободно. В новой модели колеса могли вращаться на 360 градусов независимо друг от друга.
- 1918 — в Новороссийской бухте затопили Черноморский флот, чтобы не отдавать его по условиям Брестского мира. Тогда были потеряны 14 военных кораблей, в том числе линкор «Свободная Россия», эскадренные миноносцы «Керчь», «Гаджибей», «Калиакрия», «Пронзительный», «Лейтенант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», миноносцы «Сметливый» и «Стремительный». В 1920-х гг. начался подъем затопленных в 1918 г. кораблей ЧФ. Так, в 1926 г. силами экспедиции подводных работ особого назначения был поднят эсминец «Калиакрия» («Дзержинский»). К началу XXI века оставались неподнятыми «Свободная Россия» и «Громкий».
- 1932 — в Женеве было принято решение о создании Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА). В ее первый состав вошли Аргентина, Греция, Италия, Латвия, Португалия, Румыния, Швеция, Чехословакия. В 1935 году Международный олимпийский комитет вынес решение о признании баскетбола олимпийским видом спорта. Во время Олимпиады 1936 года также состоялся первый конгресс FIBA, где были приняты единые международные правила игры. Сегодня Международная федерация баскетбола FIBA — организация, объединяющая все 213 национальных баскетбольных федераций.
- 1937 — начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер. Советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс. Воздушное судно летело в экстремальных условиях. Однако основная задача, которую ставили перед собой советские летчики, а именно перелететь на самолете через Арктический полюс и сесть в США или Канаде, была выполнена.
- 1955 — вышел первый номер журнала «Юность». Его редактором был писатель Валентин Катаев. Позже он был снят с этой должности за публикацию повести уроженца Казани Василия Аксенова «Звездный билет». В журнале в разное время печатались Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Борис Васильев, Римма Казакова, Фазиль Искандер, Михаил Задорнов, Булат Окуджава, Кир Булычев. Именно «Юность» опубликовала «А зори здесь тихие…», «Незнайку в Солнечном городе», «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
- 1970 — в Казани сдали в эксплуатацию высотную гостиницу «Татарстан» и первый в городе подземный переход через площадь Куйбышева (сейчас — площадь Тукая). В период проектных работ гостиницу «Татарстан» хотели расположить на главной улице города — улице Баумана. Но автор проекта гостиницы архитектор Мунир Агишев возразил против этого решения. По его мнению, крупный многоэтажный комплекс гостиницы мог перекрыть историческую линию города, нанося непоправимый ущерб облику Казани. Гостиница «Татарстан» стала первым архитектурным детищем проекта казанских высоток.
- 1995 — в программе Первого канала «Один на один» с Александром Любимовым Владимир Жириновский во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком. Этот факт вошел в историю российского телевидения.
- 2021 — в Казани открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ. Татарстан стал одним из пяти регионов, в которых есть такие центры. В центре проводят операции по трансплантации костного мозга, хирургические манипуляции, лучевую терапию без длительного ожидания медицинских процедур.
- 2021 — Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.
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