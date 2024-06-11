Шойгу: Россия проводит учения как ответ на поддержку Западом киевского режима

Фото: Максим Платонов

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что реакция мирового сообщества на второй этап учений Вооруженных сил России и Беларуси была сдержанной, пишет «Российская газета». Во время учений отрабатывались вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

— Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности, — указал Шойгу на виновников нагнетания международной обстановки, которые подталкивают мир к последней черте.

Также Шойгу отметил, что учения являются адекватным реагированием на поддержку киевских властей со стороны Запада, а также на участие военных НАТО в боевых действиях на Украине. Кроме того, Россия отреагировала учениями на наращивание военного потенциала стран НАТО у границ страны.

Напомним, сегодня Минобороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.