«Газа нет, вода замерзла, трансформаторы сгорели»: суд допросил потерпевших о новоселье в «Радужном»

Адвокат экс-главы эсэров Татарстана попытался удалить с процесса оппонента — защитника 135 бывших клиентов Бильгильдеевой

Фото: Ирина Плотникова

Три судебных заседания потребовались гособвинителю, чтобы полностью огласить обвинение в мошенничестве бывшему депутату Гордумы Казани и лидеру реготделения партии «Справедливая России». Вину Рушания Бильгильдеева не признала, и вчера суд перешел к допросам потерпевших по делу. Как бывшие новоселы «Радужного» обвиняли подсудимую в обмане, а ее адвокат Мидхат Курманов пытался поймать их на слове и пугал уголовной ответственностью — в материале «Реального времени».

Курманову неудобна активная позиция защиты потерпевших?



У Рушании Бильгильдеевой было 7 лет, чтобы исполнить обязательства агентства недвижимости «Пассаж» перед покупателями участков в чистом поле близ Константиновки. Хотя срок договора предусматривал окончание работ по переводу категории земли и прокладке воды, газа, электричества до конца 2013-го.

Если бы не реклама, что земля под индивидуальное жилищное строительство продается с коммуникациями, — никто бы покупать не стал. Так объяснили накануне Вахитовскому райсуду Казани покупатели участков, получившие статус потерпевших в уголовном деле по эпизоду коттеджного поселка «Радужный». Всего в деле бывшей владелицы «Пассажа» — 11 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере с заявленным ущербом в 38,3 млн рублей. Ни один эпизод она не признает.

Интересы всех 135 потерпевших из поселков «Радужный», «Восточное Державино», «Студенцы» и «Бахчисарай» в процессе представляет адвокат Игорь Турушев. Это довольно редкий случай по делам о мошенничестве. Причем, как показало вчерашнее заседание, защитник потерпевшим, действительно, необходим. Хотя бы для того, чтобы получить оперативную консультацию, когда адвокат подсудимой, оперируя юридическими терминами ставит под сомнение сам статус потерпевшего.

Интересы всех 135 потерпевших из поселков «Радужный», «Восточное Державино», «Студенцы» и «Бахчисарай» в процессе представляет адвокат Игорь Турушев. Фото Максима Платонова

Так, в ходе допроса первого потерпевшего из «Радужного» Марата Ситдикова адвокат Мидхат Курманов поинтересовался — знает ли тот, что в сентябре 2020-го следствие прекратило уголовное дело по его заявлению с формулировкой «за отсутствием состава преступления», и признавали ли его потерпевшим по новому уголовному делу (в котором объединили 44 эпизода по поселку «Радужный» с покупателями земли, которые не дождались прокладки коммуникаций — прим. ред.). Ситдиков удивился, но дал понять — о новом деле знает.

— Если вас в Следственный комитет не вызывали, заново не допрашивали, вы в каком статусе здесь находитесь? — атаковал потерпевшего Мидхат Курманов.

— Прошу снять вопрос, он юридического характера, — возразил гособвинитель, помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов.

— Это не к потерпевшему вопрос, — согласился председательствующий судья Ильдар Салихов.

Далее адвокат подсудимой поинтересовался — заключал ли Ситдиков соглашение с адвокатом Турушевым, а после слов последнего, что такие вопросы «запрещено задавать по кодексу адвокатской этики», усомнился в статусе коллеги. «Прошу вынести частное определение — адвокат Турушев, не заключив соглашение, подписал ордер с указанием потерпевших и конкретно Ситдикова. Считаю, что он подлежит отводу», — заявил Курманов.

На заседании были допрошены трое явившихся по повесткам потерпевших

Оценку данной позиции суд давать не стал, дал возможность продолжить допрос.

— Считаю, что сегодня мы наблюдали, как адвокат подсудимой пытался оказать давление на потерпевших путем их запутывания и запугивания, а также попыткой вывести адвоката потерпевших из дела. Зачем он это делает? Вероятно, ему неудобна активная защита интересов потерпевших, — поделился с «Реальным временем» после заседания адвокат Игорь Турушев.

В свою очередь, Мидхат Курманов дал понять, что особой активности коллеги в процессе не увидел, но считает его участие в деле незаконным.

Потерпевший: «Сплошной обман и имитация деятельности»

На заседании были допрошены трое явившихся по повесткам потерпевших. Марат Ситдиков выбирал участок в агентстве недвижимости «Пассаж» в феврале 2012-го. «Мне сказали, что это земли сельхозназначения, но агентство будет переводить их в статус ИЖС (под индивидуальное жилищное строительство — ред.), чтобы нам провести коммуникации», — рассказал он суду. Участок обошелся в 500 тысяч рублей, за услуги риелторов с учетом коммуникаций взяли еще 250 тысяч.

— По истечении срока договора на территории будущего поселка стояли только старые водонапорные башни. Как оказалось, они стали у нас основными. Были проведены трубы и запитаны от этих башен. Но по летней схеме и во время первых морозов вода замерзла, — вспоминает потерпевший. — Пришлось за счет собственников участка дооборудовать водопровод всем необходимым, с установкой насосов, чтобы работали и зимой.

И тут оказалось — вода по трубам течет хуже технической. «Даже машину ей помыть невозможно», — уверяет потерпевший. «Вода была абсолютно непригодна — у жены и ребенка пошли аллергические реакции. Пришлось снова потратиться и пробурить свою артезианскую скважину на участке», — подтвердил еще один новосел «Радужного» Ленар Гимранов, водитель по профессии.

— Как можно говорить, что работы по воде выполнены в полной мере, если пришлось дополнительно оборудовать приямок, устанавливать автоматику, а потом и вовсе демонтировать эти водонапорные башни — они были старые и в аварийном состоянии, их на ветру качало, — продолжил больную тему потерпевший Руслан Хайбрахманов, директор департамента в ООО «Транспортные информационные системы».

Электричество в поселок дали, — признают допрошенные. Но считают, что исполнение было чисто формальным — просто поставили столбы и кинули провода, не проводя никаких расчетов по нагрузке. В итоге, в первую же зиму трансформаторы сгорели — хотя на тот момент в поселке успели обустроиться лишь 20 семей, а проект коттеджного поселка предусматривал, что их будет 100. Чинить технику людям пришлось за свой счет, причем несколько раз.

Для прокладки газа, по словам всех допрошенных, «Пассаж» не сделал ничего. Чтобы решить эту проблему, люди объединились в дачно-садовое товарищество «Радужный» и смогли оформить перевод целевого назначения земель под своими домами из сельхозкатегории в предназначенную для садоводства и ведения подсобного хозяйства. Более весомый статус участков под ИЖС оказался недостижим — еще при межевании территории будущего поселка ширину дорог в нем нарезали всего в 9 метров. А для ИЖС требуется не меньше 12-ти. Бильгильдеева об этом знала с первого дня, но ее агентство завлекало покупателей недостоверной рекламой, — делились с судом потерпевшие.

Лишь после получения «садового» статуса семьи скинулись по 75 тысяч с каждой и провели по поселку газ. За присоединение и прокладку труб к своим участкам пришлось доплачивать еще.

— Сплошной обман и имитация деятельности. Благодаря этим обещаниям «Пассаж» распродал все земельные участки, а в дальнейшем ничего делать не стал, — считает Марат Ситдиков.



Люди объединились в дачно-садовое товарищество «Радужный» и смогли оформить перевод целевого назначения земель под своими домами. Фото Ирины Плотниковой

Руслан Хайбрахманов признается — публичность и политический вес хозяйки агентства вызывали доверие. За рамками судебного заседания он поделился с журналистом информацией о том, какую прибыль получало агентство от сделок: «Участки «Автоградбанка» она нам продавала за 120 тысяч рублей за сотку, тогда как сам банк выставлял их за 80 тысяч рублей». По словам потерпевшего, дороги поселка «Автоградбанк» почему-то оставил за собой и воспользовался этим. «Банк предложил нам — выкупайте, а то проезд перекроем. Мы им сказали — подадим в суд, участок не может быть продан без подъездных путей».

Также на заседании выяснилось, что к весне 2014-го, когда у части жителей поселка лопнуло терпение и появилось намерение судиться с «Пассажем», такой компании уже не было — ее ликвидировали путем присоединения к «Мастерснаб-Казань». Информировало ли руководство «Пассажа» об этих планах своих клиентов, — поинтересовался у потерпевших их адвокат Игорь Турушев. Ответ был отрицательным.

Адвокат Курманов: «Вы ни столбы, ни трубу не видите?"

Подсудимая Рушания Бильгильдеева за все заседание не задала потерпевшим ни одного вопроса. Ее адвокат Мидхат Курманов задал каждому не меньше 20-ти. Спрашивал — в чем же обман, если в договорах купли-продажи была указана земля сельхозназначения и если в настоящее время препятствий для строительства и регистрации дома в «Радужном» нет? Потерпевшие стояли на своем — если бы не обман, что «перевод процедура быстрая и несложная» и все блага в поселке будут — покупать земли в «Пассаже» просто не стали бы.

«Водопровод есть? Этот пункт она выполнила?" — продолжал атаку адвокат. «Там труба просто, а не полноценный водопровод. И это даже не техническая вода», — отвечал ему Ситдиков. «А вы знаете, что у нас есть справка с заключением по качеству воды? — Мы тоже делали такие», — сообщил потерпевший, но было ясно, что данные заключений двух сторон кардинально расходятся. По версии защиты, вода была хорошей, но жители ДНТ сами виноваты — не следили за содержанием коммунального объекта. В ответ потерпевший Гимранов заявил, что попытки передать его в ведение Водоканала не удались, так как замля под трубой также осталась на балансе «Автоградбанка». Но адвокат обвиняемой дал понять, что эта проблема к рассматриваемому делу отношения не имеет.

Подсудимая Рушания Бильгильдеева за все заседание не задала потерпевшим ни одного вопроса. Ее адвокат Мидхат Курманов задал каждому не меньше 20. Фото Ирины Плотниковой

На протяжении всех трех допросов он пытался добиться от потерпевших признания части обязательств по коммуникациям исполненными. «Вы ни столбы, ни трубу не видите?" — вопрошал он. «Если столбы стоят — это не значит, что там есть ток. А раз лежит труба не значит, что есть вода», — парировал тот же Гимранов. А Хайбрахманов утверждал, что некачественно выполненные работы не считаются исполненными.

Оценить на глазок вложения «Пассажа» никто из допрошенных вчера не смог. Куда в действительности были потрачены их деньги они не знают. А потому считают, что ущерб им причинен в полном размере договора об услугах «Пассажа».

— Вы не боитесь, что ее оправдают, и на вас могут в суд подать, что вы мошенническим способом пытаетесь вернуть свои деньги? — атаковал потерпевшего Ситдикова адвокат Курманов.

Гособвинитель Айрат Ибрагимов тут же попросил снять данный вопрос. Впрочем, по ходу допросов со стороны бывшего министра юстиции Татарстана еще несколько раз звучали реплики о том, что правоту позиции защиты подтвердят другие свидетели данного дела. Особые надежды возлагаются на допрос бывшего председателя ДНТ «Радужный», который, к слову, также признан потерпевшим.

В финале допроса каждого из потерпеших судья Ильдар Салихов спрашивал — какого наказания они бы просили для подсудимой в случае признания ее виновной. «На усмотрение суда», «строгого», «в соответствии с законодательством» — отвечали жители «Радужного».

Допросы потерпевших продолжатся 15 февраля.