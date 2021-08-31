Липовая гарантия на 3 миллиарда: за что отсидел 4 года экс-зампред «Россельхозбанка» в Татарстане
В Казани после отмены двух приговоров видного банкира выпустили из СИЗО и снова отдали под суд
Перед казанским судом снова предстал бывший топ-менеджер Инвестиционно-венчурного фонда РТ и регионального отделения «Россельхозбанка» Роман Семенихин. Его обвиняют в уводе 88 млн рублей — псевдокомиссии за мифическое предоставление банковской гарантии на 3 млрд рублей. Два обвинительных приговора банкиру по этому делу отменили, а Семенихин после 4 лет ареста получил вольную с наложением определенных запретов. На старте нового процесса он просил большей свободы в надежде занять пост финдиректора на новой работе и открещивался от части своего арестованного имущества, передает журналист «Реального времени».
Неправильный ущерб и четвертый суд Семенихина
В свои 39 лет Роман Семенихин предстал перед Вахитовским райсудом Казани уже в четвертый раз. Но впервые пришел на суд сам и без наручников.
В свое время этот выпускник казанской гимназии №18 изучал международный финансовый анализ и бизнес-финансы в школе и британских университетах в Дареме и Ньюкасле, вернувшись в Татарстан, успел поработать замдиректора по экономике в нижнекамской УК «Камаглавстрой», директором по развитию торговой сети «Бахетле», управляющий в нижнекамском филиале «Акибанка» и начальником отдела клиентского бизнеса в ТФБ. Пять месяцев трудился в столичном «Юниаструм Банке», в 2008 занял пост замдиректора в Инвестиционно-венчурном фонде РТ и отработал шесть лет. В июне 2014-го получил пост зампреда в региональном филиале «Россельхозбанка» в Казани. Именно с этой должностью и действиями после увольнения из банка связано уголовное преследование Семенихина.
- Под стражу ВИП-финансиста взяли в июле 2017-го.
- В октябре 2018-го Вахитовский райсуд Казани под председательством судьи Руфины Газизовой приговорил его к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима за хищение 14 млн рублей — части транша в 88 млн рублей, которые, по версии следствия, обманом увели у ООО «Завод строительных конструкций».
- В декабре 2018-го Верховный суд РТ отменил этот приговор, посчитав, что «неправильное установление [следствием и судом первой инстанции] размера вреда, причиненного собственнику имущества... повлияло на вынесение законного и обоснованного решения». Апелляционная тройка постановила — вернуть дело прокурору Казани для устранения препятствий его рассмотрения судом.
- В мае 2019-го дело вернулось в Вахитовский райсуд Казани, но судья Алмаз Мухаметшин снова вернул его прокурору города и указал, что огрехи обвинения, установленные ранее в Верховном суде, так и не были устранены.
- В августе 2019-го то же дело с новой редакцией обвинения — уже на 88 млн рублей — принял вахитовский судья Айрат Галлямов и в октябре 2020-го приговорил Семенихина к 6,5 года колонии общего режима, посчитав доказанным хищение банкиром лишь 70 млн рублей. По данным «Реального времени», тот же размер ущерба на стадии прений озвучивал гособвинитель.
- 14 июля 2021 года Верховный суд РТ отменил и этот приговор. Его оспаривали и защита, требуя оправдания, и представитель потерпевшей компании, который вновь протестовал против уценки ущерба. Верховный суд РТ постановил — вернуть дело на пересмотр и освободить обвиняемого из-под стражи, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В августе 2021-го Вахитовский суд под председательством судьи Юрия Арсенюка вновь приступил к рассмотрению дела Романа Семенихина.
«Дом не мой, квартира не моя»
На старте процесса выяснилось: после решения Верховного суда РТ Семенихин пересидел под стражей пять дней. Столько времени понадобилось, чтобы материалы из Казани пришли в СИЗО-1 Марий Эл, куда банкира выслали до вступления приговора в силу. Сложно представить, сколько пришлось бы ждать, если бы его отправили в Сибирь, как Динара Залялова, брата экс-начальника подразделения БОП МВД по РТ.
За считанные недели на свободе обвиняемый успел зарегистрироваться по новому адресу и устроиться экономистом в компанию «Группа 8К» с зарплатой менее 30 тысяч рублей и специализацией в сфере покупки-продажи недвижимости.
«Полагаю, должность и размер вознаграждения не совсем соответствуют моей квалификации. Мне предложили занять позицию финансового директора в этой компании, но для этого мне необходимо снять часть ограничений», — сообщил суду экс-зампред филиала «Россельхозбанка» (далее — РСБ) и просил разрешить ему ведение переговоров с использованием средств связи, отправку телеграмм и писем, в том числе по электронной почте.
Старший помощник прокурора Казани Руслан Габитов возражал. Суд также не нашел оснований для смягчения ранее наложенных ограничений.
Забегая вперед — на первом заседании были отклонены все ходатайства защиты, за исключением тех, что касались приобщения представленных документов. В частности, суд отказался допустить в процесс безработную супругу подсудимого в качестве его общественного защитника, посчитав, что она не обладает юридическими познаниями.
Отказали Семенихину и в снятии ареста с его четырехкомнатной квартиры в центре Казани, в которой он прописался после выхода из СИЗО. Также в ней зарегистрированы двое его детей и бывшая жена. Адвокат подсудимого Амина Шарифуллина уточнила, что арест на это и другое имущество ее клиента накладывался еще в 2017-м году, причем конкретный срок в постановлении не указывался. Защитник просила отменить незаконное, по ее мнению, решение в части одной квартиры.
Председательствующий судья Юрий Арсенюк уточнил — а что с квартирой на улице Маяковского, где Семенихин проживал ранее, и с жилым домом в 250 квадратов в Матюшино? «Собственником квартиры является мой дядя, я там 20 лет не был», — отвечал банкир. — Дом оформлен на меня. Это ошибка Регистрационной палаты, мы об этом заявляли на суде. То есть он формально висит на мне, непонятно, каким образом, но он мне уже давным-давно не принадлежит».
«И сколько времени этой ошибке?" — поинтересовался судья. «Уже лет 10-15. Просто раньше этим не занимались», — отвечал официальный собственник дома и подтвердил, что необходимость заняться появилась сейчас. «То есть спустя 10 лет вы поняли, что это ошибка», — констатировал председательствующий, и эта фраза вызвала улыбку у гособвинителя Руслана Габитова. Он возражал против снятия ареста, считая решение этого вопроса преждевременным. По мнению Габитова, в случае обвинительного приговора, взыскание ущерба вероятнее всего будет происходить в гражданском порядке, и для данной процедуры имеет большое значение определение единственного жилья должника.
«Данные дейстия будут носить характер вывода активов, принадлежащих Семенихину и тем самым, возможно, нанесут ущерб потерпевшим», — высказался против и представитель «Завода строительных конструкций» Марат Галиуллин.
Суд не стал снимать арест, но сообщил участникам о намерении истребовать в официальных органах сведения обо всем движимом и недвижимом имуществе Семенихина и его жены.
Как владелец «Раффа» стройбизнес продавал
Чтобы огласить обвинение по делу, затянувшемуся на четыре года, гособвинителю понадобилось 20 минут. По версии следователей МВД и прокуроров, афера строилась вокруг масштабной сделки, которую в 2016-м году планировали совершить два казанских бизнесмена — владелец группы компаний «Рафф» Фариз Мухтаров и Дмитрий Орлов, на тот момент — директор и владелец фирмы «Казаньстрой», ранее выкупивший акции «Казанского мясокомбината».
Переговоры начались еще в конце 2015-го. За 1,56 млрд рублей Мухтаров желал продать часть своего строительного бизнеса, а Орлов хотел его купить. Речь шла о полном выкупе долей целого ряда компаний ГК «Рафф», включая «Рафф-Стройсервис», «Имущественный комплекс-1", в собственности которых находилась вся необходимая стройтехника и площади под застройку: 3,5 га в районе Нестеровского оврага в Казани с проектом и разрешением на строительство четырех 20-этажек; 1,6 га в поселке Осиново Зеленодольского района с проектом и разешением на строительство двух домов в 9 и 10 этажей.
Проблема заключалась в одном — денег на покупку столь привлекательных активов у Орлова не было, зато были планы вложить еще полмиллиарда в обновление прокатного производства. И он нашел инвестора — ООО «Прайм консалтинг Секьюритис Менеджмент» с пропиской в Казани и учредителем в графстве Суррей — частной компанией с ограниченной ответственностью «Прайм консалтинг Секьюритис Менеджмент ЛТД». По данным «Спарк-Интерфакс», казанским «Праймом» с 2014 года руководил Хаджигадирли Ровшан Мамедсадыг Оглы, в штате числился лишь один человек, финотчетность в базах не представлена.
«Прайм» согласился взять кредит в иностранном банке и предоставить «Казаньстрою» бизнесмена Орлова заем на 2,1 млрд рублей с условием, что заемщик предоставит банковскую гарантию на 3 млрд рублей.
Оставалось найти банк, который гарантирует, что «Казаньстрой» выполнит обязательства по возврату займа. С этим вопросом владелец фирмы, по версии обвинения, пришел к своему знакомому Роману Семенихину — зампреду филиала «Россельхозбанка», и тот в январе 2016-го обещал оказать содействие, но сообщил — за выдачу банковской гарантии (далее — БГ) «Казаньстрою» придется выплатить банку комиссию около 3%, то есть 90 млн рублей.
Силовики считают, что банкир уже тогда задумал преступление, а в дальнейшем активно создавал видимость реальной работы по реализации проекта — «изготовил при неустановленных следствием обстоятельствах» целый пакет фиктивных документов с настоящими печатями банка, включая копию выписки из протокола заседания кредитного комитета от 15 февраля 2016-го, когда комитет якобы одобрил выдачу БГ компании Орлова. «При этом никаких заседаний кредитного комитета по этому вопросу в «Россельхозбанке не проводилось», — подчеркнул гособвинитель Габитов.
По версии следствия, Орлов получил этот пакет «липы» и заключил заемное соглашение с «Праймом», а Семенихин прислал очередную порцию фальшивок, включая фиктивную банковскую гарантию от 15 июля 2016-го, согласно которой «Россельхозбанк» гарантировал исполнение «Казаньстроем» обязательств по возврату займа иностранному инвестору.
Уже после этого директор казанского «Прайма» оценил положение «Казаньстроя» и счел его финансово несостоятельным (хотя процедура банкротства фирмы была запущена лишь в декабре 2017-го). Но согласился на замену заемщика, которую ему предложили заинтересованные в купле-продаже бенефициар ГК «Рафф» Фариз Мухтаров и руководитель «Казаньстроя» Дмитрий Орлов. По общему соглашению в августе на роль заемщика утвердили одну из компаний Мухтарова — «Завод строительных конструкций-2".
При содействии Семенихина партнеры рассчитывали получить новую банковскую гарантию на 3 млрд рублей — уже на ЗСК-2. Содействие им было обещано, отметил старший помощник прокурора, однако в действительности никакой помощи Семенихин оказать уже не мог: «приказом от 13 июля 2016 года он был уволен с занимаемой должности замдиректора филиала «Россельхозбанка». Вот только информацией этой с участниками сделки не поделился.
Версия обвинения: миллионы на парковках ТЦ Казани
По версии обвинения, Семенихин изначально намеревался похитить те самые комиссионные банку — 90 млн рублей, о которых говорил с самого начала при обсуждении вопроса о банковской гарантии. Но чтобы провернуть это, нужно было не допустить прямое перечисление средств от фирмы-получателя в банк.
Поскольку нужной сумме в наличии у Орлова не было, он попросил их в займ у продавца имущества и Мухтаров согласился: 24 октября 2016-го деньги со счета «Завода строительных конструкций» (входящего в ГК «Рафф») ушли на счет «Казаньстроя», и тут же попали в оборот — по требованию налоговиков чуть менее 2 млн рублей были списаны в бюджет. После чего Орлов поспешил вернуть на счет ЗСК оставшиеся 88 млн рублей двумя траншами.
Далее, по версии обвинения, Семенихин предложил обойти проблему и отправить деньги в знакомое ему ООО «Метаторг» с номинальным основанием — по договору поставки металлоконструкций для ЗСК. В действительности, никакая поставка не планировалась, задача «Метаторга» была — перечислить комиссионные банку.
2 ноября 2016-го деньги ушли, а уже на следующий день, как считают следователи, Семенихин (уволенный из банка 4 месяца назад) представил Орлову с Мухтаровым сфальсифицированный скриншот с программы «Россельхозбанка» — 90 млн банком получены. К скриншоту прилагалось липовое гарантийное письмо от РСБ на английском языке и акт приема-передачи банковской гарантии компании «ЗСК-2". На тот момент эту компанию из холдинга Мухтарова уже возглавил будущий покупатель Орлов, а еще он вошел в состав ее учредителей с долей 30% — на этом настоял будущий инвестор.
Дальше партнеры стали ждать поступления средств от инвестора, а Семенихин, как считают силовики, подключил знакомых и попросил обналичить 90 млн рублей, объяснив, что якобы ЗСК отказалось от закупки металлоконструкций и требует назад свои деньги. По версии обвинения, в заблуждение были введены и эти самые партнеры, и директор «Метаторг» Айдар Ахметов, который сам предложил вернуть деньги наличными, сославшись на то, что полученную сумму в 88 млн уже перечислил поставщикам.
Как сообщил суду гособвинитель, обналиченные средства — от 2 до 19 млн рублей за раз — передавались с 11 ноября по 16 декабря 2016 года, преимущественно на парковках казанских торговых центров «Мега», «Леруа Мерлен», Парк Хаус», «Бахетле». Передача осуществлялась по цепочке — от директора «Метаторга» одному посреднику, а уже тем в присутствии другого посредника Семенихину либо его доверенному лицу.
Таким образом, как считают силовики, Семенихин незаконно завладел и впоследствии распорядился суммой в 88 млн 21 тысяч 759 рублей, которая ранее была перечислена из ЗСК в Метаторг.
«Полностью не признаю», — заявил о своем отношении к обвинению подсудимый. Не признал он и гражданский иск потерпевшей компании ЗСК на 87,9 млн рублей — за вычетом 55 тысяч, погашенных женой Семенихина в качестве ущерба еще в ходе первого судебного процесса в 2018 году.
«Обнальная» версия банкира: «Оставил себе 14 млн рублей»
Адвокат подсудимого Амина Шарифуллина попросила суд о ряде запросов с целью получения важных, по мнению защиты доказательств, которые не заинтересовали сотрудников МВД. С ее слов, еще на первом допросе у следователя Семенихин поделился информацией о ряде фактов, требующих проверки. И эти непроверенные факты адвокат озвучила суду самостоятельно:
1. "88 млн рублей со счета «Казаньстрой» свидетель по данному делу О. пытался перечислить для обналичивания на счет неизвестного лица. Банк заблокировал перечисление этих средств из-за того, что были подозрения в отмывании доходов, добытых преступным путем».
2. «в подтверждение факта о наличие сговора на обналичивание денежных средств между свидетелями М. и О., Семенихин утверждал, что общество ЗСК не предъявило ООО «Метаторг» требование о возврате уплаченных денежных средств за металлоконструкции по договору поставки и в суд с соответствующими исковыми требованиями не обращалось».
3. «моему подзащитному известно, что общество ЗСК обращалось в налоговый орган за возмещением НДС по договору поставки с обществом «Метаторг».
Чтобы подтвердить или опровергнуть эти заявления своего клиента, защитник просила суд отправить запросы с «Бинбанк», управление Росфинмониторинга, Арбитражный суд РТ и в налоговую.
«Какое отношение вы имеете к ООО «Казаньстрой», «Метаторг» и ЗСК? — спросил у подсудимого председательствующий Юрий Арсенюк. Ответ был предсказуем: «Никакого». Тогда судья поинтересовался источниками осведомленности о внутренней кухне этих организаций.
— Я в то время достаточно близко общался с Мухтаровым и Орловым, был с ними в приятельских отношениях, и это устно было мне передано. И также устно было передано от финансового директора ЗСК, по-моему, Камалова, — заявил Роман Семенихин. — Они со мной советовались, как быть в этой ситуации.
После обсуждения вопроса суд решил — ходатайство об истребовании интересующих защиту сведений заявлено преждевременно.
Заметим, в ходе первого и второго судебного процесса банкир утверждал — никаких денег не похищал и помощь с выдачей банковской гарантии не обещал. По его версии, по просьбе знакомых, он сам «разработал и реализовал схему по обналичиванию денежных средств на сумму около 88 млн рублей, из которых по ранее достигнутой договоренности оставил себе 14 млн в качестве вознаграждения, а остальное отдал». Со слов подсудимого, отдавал он не ровно 74 млн рублей, поскольку непосредственные исполнители обнальных операций часть оставили себе. В апелляционных жалобах он и его адвокат настаивали, что свидетели искажают действительность, не желая нести ответственность за незаконную банковскую деятельность.
Заметим, что Верховный суд РТ, отменяя оба приговора Семенихину, указывал: о получении им 14 млн и возврате остальной суммы говорит лишь он сам, иных доказательств нет.
По данным «Реального времени», именно на основе признаний банкира в соучастии «обналу» следователи МВД в свое время возбудили не одно дело о хищении 88 млн рублей, а два — одно в отношении Семенихина по уводу 14 млн, второе — в отношении неустановленных лиц еще на 74 млн рублей. После двух возвратов на допрасследование дела были соединены, но иных обвиняемых так и не появилось.
«В марте 2017-го Семенихин перестал отвечать на звонки»
В ходе допроса представителя потерпевшего выяснилось — даже спустя четыре года в компании «ЗСК» считают: в хищении 88 млн виновен не только подсудимый банкир. «Ущерб причинен от согласованных преступных действий ряда лиц», сообщил юрист Марат Галиуллин. К таковым в компании относят тех, кто, по версии обвинения, договаривался об обналичивании и непосредственно участвовал в передаче денег — Рамиля Сафарова, Александра Владимирова, Азата Закирова и Айдара Ахметова.
Со ссылкой на показания Сафарова и некие аудизаписи дела, Галиуллин заявил: «Не исключаю, что денежные средств в размере 18 млн Ахметовым, Закировым и Сафаровым Семенихину не передавались. А была передана основная сумма в размере 70 млн 21 тысяча 759 рублей». Заметим, что именно такой ущерб фигурировал во втором отмененном приговоре банкира.
Впрочем, ходатайств о возврате дела на допрасследование представитель потерпевшей компании на старте процесса не заявлял. Он подробно изложил позицию руководства ЗСК о том, как развивались события, сославшись на то, что узнал о них из материалов дела и от двух руководителей — Фариза Мухтарова и Рустема Мифтахова.
Со слов Галиуллина, решение о продаже части своего имущества бенефициар ГК «Рафф» принял, чтобы погасить задолженность по кредитам и получить средства на оснащение прокатного производства. Договорился о сделке с Орловым, тот нашел инвестора, инвестор потребовал банковскую гарантию. Представитель потерпевшего рассказал — в июне 2016-го в Казани состоялась встреча между продавцом, покупателем и инвестором, на которой присутствовал и Семенихин, который подтвердил готовность «Россельхозбанка» выступить гарантом по возврату займа инвестору, а в сентябре именно Семенихин предложил провести перевод «комиссионных» через «Метаторг», как «близкую банку компанию.
Далее на допросе Марат Галиуллин подробно рассказал, как все компании-участники сделки планировали закрывать обязательства взаимозачетами по договорам уступки и цессии, и напомнил — за 1,5 млрд рублей покупатель Орлов должен был получить доли в ряде компаниях ГК «Рафф», которым принадлежали солидные площади под застройку, с уже одобренными проектами многоэтажек и разрешениями на строительство.
В финале сделки Мухтаров и его группа компаний должны были рассчитаться по кредитам и профинансировать оснащение прокатного производства на ЗСК, а Орлов, уже как собственник ЗСК-2 должен был возвести те самые многоэтажки и с прибыли погасить займ. «Такие планы финансовых операций были у сторон, но всего этого не было достигнуто», — констатировал юрист потерпевшей компании.
«В марте 2017-го Семенихин пришел к Мухтарову и сообщил, что он приехал из Москвы, где решился его вопрос об увольнении, а также сообщил, что банк отзывает банковскую гарантию и возвращает комиссию в размере 90 млн рублей, — продолжил свой рассказ Марат Галиуллин. — 3 марта Семенихин, сообщил, что деньги из банка вернулись в «Метаторг» и должны вернуться в ЗСК. После этого Семенихин перестал отвечать на звонки Мухтарова».
Дальше, со слов представителя потерпевшего, владелец ГК «Рафф» Фариз Мухтаров отправился в «Россельхозбанк» и на встрече с директором филиала Лялей Кудерматовой был огорошен — документы о выдаче банковской гарантии по сделке ЗСК она не подписывала, комиссионные от «Метаторга» в банк не поступали, а ее зам Семенихин был уволен еще в июле 2016-го...
Следующее заседание по этому делу намечено на 5 октября.
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