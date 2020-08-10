Заика Алексей Михайлович
Общая информация
Родился 03 Июня 1976 года в Москве.
Образование
Окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция» (1998 год).
Трудовая деятельность
С 2001 по 2002 гг. — следователь Нагатинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.
С 2002 по 2004 гг. — помощник Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.
С 2004 по 2007 гг. — старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.
С 2007 по 2009 гг. — заместитель Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.
С 2009 по 2013 гг. — первый заместитель Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.
С 2013 по 2018 гг. — начальник второго отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы.
С 2018 по 2020 гг. — прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
Награды
Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу» (2019).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 14
- Телефон: 420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 14
- Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/
Дата последнего обновления: 10.08.2020