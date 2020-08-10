Заика Алексей Михайлович

Общая информация

Родился 03 Июня 1976 года в Москве.

Образование

Окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция» (1998 год).

Трудовая деятельность

С 2001 по 2002 гг. — следователь Нагатинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

С 2002 по 2004 гг. — помощник Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.

С 2004 по 2007 гг. — старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.

С 2007 по 2009 гг. — заместитель Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.

С 2009 по 2013 гг. — первый заместитель Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы.

С 2013 по 2018 гг. — начальник второго отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы.

С 2018 по 2020 гг. — прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Награды

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу» (2019).

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