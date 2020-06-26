На выходе из СИЗО Казани Евгения Даутова поделилась планами: «Заняться здоровьем»

Фото: «Реальное время»

Только что проходную СИЗО-2 Казани покинула осужденная экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова. Ее встречали муж, брат и сын с букетом цветов. А также журналист «Реального времени» и коллеги из другого издания.



Свободу Даутова получила на 11 месяцев раньше срока — по решению судов двух инстанций. На вопрос журналистов о первых планах она сообщила, что намерена заняться здоровьем. Кроме того, дала понять, что внимательно следила за происходящим на воле: «Мы живем не на необитаемом острове».

Еще призналась, что не представляла, что ее ждет, когда признавала вину. Пришлось тяжело. «На войне как на войне», — отметила Евгения Даутова. На вопрос о ситуации с гражданским иском АСВ она дала понять, что все будет проходить в рамках законной процедуры.

Завтра освобожденная отметит свой день рождения. Секретами, какие подарки ей готовят, члены семьи делиться с прессой не стали.

Подробнее о сегодняшнем заседании суда, которое предшествовало «вольной», — в материале «Реального времени».