Особый порядок для банкиров: топ-менеджерам «ИнтехБанка» посадка не грозит?

Марсель Зарипов и Елена Наумова признали финальное обвинение в неправомерных действиях при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

С фальстарта начался сегодня в Казани процесс по делу бывших председателя правления «ИнтехБанка» Марселя Зарипова и его первого зама Елены Наумовой. До зала заседания суда освобожденные от домашнего ареста фигуранты просто не дошли — получили «отбой» от секретаря судьи. Напомним, на старте расследования банкиров обвиняли в злоупотреблении полномочиями с выводом активов на 873,6 млн рублей. А судить будут за неправомерные действия при банкротстве с учетом полного признания вины. 10 фактов о деле «Интеха» — в материале «Реального времени».

Процесс не пошел, поскольку за полчаса до назначенного времени председательствующий судья удалился в совещательную комнату по другому делу. Дата нового заседания пока не назначена. Эту информацию секретарь суда довела до первого же участника, явившегося сегодня, — адвоката подсудимой Елены Наумовой. Он начал куда-то звонить, и иные участники у зала так и не появились.



1. Один день банка потянул на 65 томов дела



В уголовном деле «ИнтехБанка» 65 томов, два эпизода, двое обвиняемых и лишь одна статья Уголовного кодекса РФ. 52-летнему экс-главе правления банка Марселю Зарипову предъявили один эпизод, а его бывшему первому заместителю, 36-летней Елене Наумовой, — второй по ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества организации-должника ее руководителем или учредителем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб).

Интересующие обвинение действия охватывают один день — 19 декабря 2016 года. В тот день «Интех» за подписью Наумовой под договором уступки приобрел у ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования по трем кредитным договорам ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн рублей. И одновременно с этим передал тому же «Строительному центру» права требования по кредитным договорам на ту же сумму к ООО «Александрия», «АБ Билдинг Тренд», «Вексельный центр» и «Тринити». Три договора подписала Наумова, четвертый — Зарипов.

Через четыре дня после этих сделок в «ИнтехБанке» была введена временная администрация.

12 апреля 2017 года Арбитражный суд РТ признал кредитное учреждение банкротом.

Арбитражный суд РТ признал кредитное учреждение банкротом. Фото Максима Платонова



2. Банк России настаивал на возбуждении дел по семи статьям

27 июля того же года Банк России направил в Следком и МВД заявление по выявленным «фактам хищения имущества банка под видом приобретения прав требований и ценных бумаг, выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, реализации прав требований к заемщикам, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства» — ст. ст. 159, 160, 165, 201, 195, 159.5 и 196 УК РФ. Об этом говорится на сайте АСВ.

По данным Агентства, то заявление было приобщено к материалам уже расследуемого дела экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина.

19 февраля, 26 марта, 12 и 21 мая 2018 г. СУ СК России по Республике Татарстан были возбуждены и соединены в одно производство уголовные дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Новые эпизоды также были связаны со сделками вокруг «Андана», как и эпизод по признакам неправомерного получения кредита (ст. 176 УК РФ), который изначально возбуждался в отношении неустановленных лиц. Претензий к действиям ныне обвиняемых в этой части не было.

3. Срок домашнего ареста истек

Статус потерпевшего в деле получил «Интех» в лице АСВ. А подозреваемыми стали предправления и его первый зам. Напомним, Марсель Зарипов в 2000-2001 годах работал замглавы Минэкономики РТ, позже возглавлял «Финансовую лизинговую компанию», «Ак Барс Лизинг». На пост предправления «Интеха» заступил в 2011-м, после четырех лет работы начальником отдела в ТФБ. Елена Наумова заняла пост первого зампреда в 2014, отработав в «Интехе» 10 лет.

В конце мая 2018 года подозреваемые были помещены под домашний арест. В последний раз срок этой меры пресечения Приволжский суд Казани продлевал до 19 февраля 2019 года. И он истек, когда дело находилось на проверке в прокуратуре Татарстана. В таких случаях гособвинение полномочно инициировать продление ареста. Этого не было. Ведь в тяжком преступлении экс-руководителей банка больше не обвиняют.

Марсель Зарипов в 2000-2001 годах работал замглавы Минэкономики РТ, позже возглавлял «Финансовую лизинговую компанию», «Ак Барс Лизинг». На пост предправления «Интеха» заступил в 2011-м. Фото sros-rt.ru



4. Подсудимые просят особый порядок

Признавшие вину в неправомерных действиях при банкротстве Зарипов и Наумова заявили ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке. Если суд с этим согласиться, то дело может быть рассмотрено за один день. А вот наказание по приговору для подсудимых составит не более двух третей от максимального по их статье. Отсутствие судимостей и хорошие характеристики также говорят в пользу подсудимых. Закон защищает «первоходов» от посадки по нетяжким статьям.

5. Как могут наказать банкиров

Часть 2 статьи 195 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 1 года со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного до шести месяцев. Альтернативой этому указаны уголовный штраф до 300 тысяч рублей или зарплаты осужденного за 2 года, либо принудительные работы до 1 года, либо ограничение свободы на тот же срок.

Иначе говоря, неправомерные действия при банкротстве являются преступлением небольшой тяжести. В отличие от части 2 статьи 201 УК РФ, по которой банкиров помещали под домашний арест. Если бы обвинение не переквалифицировали, им грозило бы до 10 лет лишения свободы.

6. Личной выгоды не преследовали

По данным источников «Реального времени», решение о квалификации действий топов «ИнтехБанка» принималось с учетом позиций прокуратуры, потерпевшей стороны и собственно выводов следствия. Не получено никаких доказательств того, что Наумова и Зарипов могли преследовать личную выгоду, когда подписывали договоры об уступке прав требования к фирмам с реальными активами в обмен на требования к «пустышке» ООО «Андан», ныне объявленному банкротом.

Выигравший от проведенных банкирами сделок «ПСФ «Строительный центр» силовики на финише следствия стали называть компанией, аффилированной с «ИнтехБанком». Кстати, полученным правом требования по долгам на 874 млн рублей «Стройцентр» пока так и не воспользовался.

Не получено никаких доказательств того, что Наумова (на фото) и Зарипов могли преследовать личную выгоду, когда подписывали договоры об уступке прав требования к фирмам с реальными активами в обмен на требования к «пустышке» ООО «Андан», ныне объявленному банкротом. Фото vk.com

8. Арестовано имущество на 100 млн рублей

У Наумовой под арестом оказался автомобиль «Мазда», у Зарипова — ряд помещений и доля в уставном капитале. Бывший предправления имеет треть в казанском ООО «Торговый дом „Оптовик“ (основной вид деятельности — производство минеральных вод).

Всего по делу „Интеха“ арестовано имущество на 100 млн рублей с лишним, правда, как утверждают источники „Реального времени“, большая его часть приходится на объекты не самих обвиняемых, а тех лиц, под чьим „контролем либо значительным влиянием находился банк“.

9. Первый адвокат Наумовой в бегах

Адвокаты обоих подсудимых наотрез отказались комментировать их позицию до суда, причем, одинаковыми словами: „Не уполномочены“. Напомним, Елену Наумову защищает адвокат Юрий Некрасов. Ранее он представлял интересы начальника казанской колонии №19 Алмаза Тазеева, а также супруги Хайдара Халиуллина по делу „Лизинг-гранта“.

А вот первый защитник Наумовой подался в бегах — Тамази Кварацхелия объявлен в розыск как подозреваемый в посредничестве взятке 175 тысяч долларов США.

Дочь подозреваемого Теона Кварахцелия ранее была адвокатом Марселя Зарипова. Теперь его защиту осуществляет экс-руководитель отдела Следкома по РТ Айрат Уразманов.

К уголовной ответственности привлекают и бывшего председателя совета директоров „ИнтехБанка" Рустема Абдуллина. Фото Ирины Плотниковой

10. Экс-глава совета директоров „Интеха“ стал обвиняемым

К уголовной ответственности привлекают и бывшего председателя совета директоров „ИнтехБанка“ Рустема Абдуллина. 1 марта следователи ГСУ МВД по РТ добились его ареста по делу о покушении на хищение имущества завода ЖБИ на 158 млн рублей «посредством представления в Арбитражный суд РТ заведомо ложных сведений». 15 марта Верховный суд РТ отпустил обвиняемого под домашний арест.

Тем временем, претензии кредиторов к „ИнтехБанку“ составляют около 26 млрд рублей. Конкурсную массу в АСВ оценивают в 3,3 млрд рублей. На погашение обязательств перед кредиторами направлено 2,4 млрд рублей, расходы на саму процедуру конкурсного производства составили примерно пятую часть от выплат — 400 млн рублей.