«Что будет спецоперация — я не знал»: «Реальное время» публикует показания «ТНГ-Групп» по «взятке» налоговикам

На процессе в Казани директор потерпевшей фирмы заявил об уважении к арестованному экс-начальнику налоговой

Фото: Ирина Плотникова

Неожиданный поворот приняло дело ветерана ФНС Марата Мухамадиева, которого обвиняют в попытке увода 10 млн рублей у нефтесервисной компании «ТНГ-Групп» под видом взятки. На допросе в казанском суде обманутый, по версии силовиков, руководитель фирмы заявил — коррупционных предложений не получал, обсуждал законные способы урегулировать налоговый спор на 100 миллионов, а заявление в ФСБ вообще было написано без его ведома. Кроме того, глава «ТНГ-Групп» сообщил о письме из ФНС: «Извиняются, что неправильно начислили наши налоги...»

Деловая встреча с налоговиком — в ресторане



Ущерб компании не причинен, вопрос с налоговой закрыт, а излишне начисленные налоги в данный момент возмещаются. Об этом на днях свидетельствовал в Вахитовском райсуде Казани гендиректор бугульминской компании «ТНГ-Групп» Ян Шарипов на допросе по делу своего бывшего зама Марата Мухамадиева.

На протяжении 17 лет Мухамадиев возглавлял межрайонную налоговую инспекцию №17 и отвечал за налоги в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах. В 2019-м ушел на пенсию и в бизнес, а в марте 2021-го оказался за решеткой после спецоперации ФСБ в «Венской кофейне» на улице Баумана. После того как безопасник «ТНГ-Групп» Сергей Шастин передал ему пакет с «куклой» на 10 млн рублей, из которых лишь 1 млн был настоящими купюрами. Первоначальные обвинения в посредничестве особо крупной взятке для сотрудников ФНС с ветерана налоговой позднее сняли. Судят его по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии СК и прокуратуры, 62-летний фигурант пытался обманом похитить 10 млн рублей у фирмы, в которой трудился: сначала сообщил директору о возможном уголовном преследовании по результатам налоговой проверки, а затем убедил безопасника в возможности снизить сумму недоимки ниже порога уголовной ответственности в 15 млн рублей путем дачи взятки.

Мухамадиев в марте 2021-го оказался за решеткой после спецоперации ФСБ в «Венской кофейне» на улице Баумана

На вопросы судьи Наиля Камалетдинова — знакомы ли с подсудимым, нет ли личных неприязненных отношений — свидетель Ян Шарипов ответил: «Только уважительные». Руководитель нефтесервисной компании «ТНГ-Групп» рассказал — в 2020 году по результатам налоговой проверки компании предъявили нарушения, с которыми он как руководитель был принципиально не согласен. Налоговики утверждали, что основная деятельность «ТНГ-Групп» — геофизика — относится к категории услуг, тогда как в самой фирме настаивали — это работы. Разница в терминах существенно влияла на период уплаты налогов — на старте или по окончании работ, объяснял Шарипов суду. Именно такое расхождение позволило налоговикам вменить «ТНГ-Групп» неуплаченные налоги за определенный период.

Со слов гендиректора, позиция фирмы опиралась на решение суда 2012 года по данному вопросу, однако налоговики инициировали новый судебный процесс, добились в 2020-м вынесения прямо противоположного решения и попытались «применить его на 3 года назад» — с учетом срока исковой давности.

— По результатам налоговой проверки был доначислен 81 миллион рублей по НДС, — сообщил свидетель.

— Кто был инициатором встречи по снижению этой суммы? — уточнил гособвинитель Айрат Ибрагимов.

— Марат Ахметович предложил пообщаться со своими бывшими руководителями — с Касимовым. Встречались с ним в ресторанчике с японским названием в торговом центре на Чистопольской, обсуждали эту тему. Я настаивал, что геофизика — это работа, он — что услуга. Ни к чему не пришли, — подытожил Ян Шарипов.

По словам свидетеля, бывший руководитель инспекции №17 и действующий глава казанской инспекции убеждали его поступить по закону и оплатить налоги, что компания и сделала. На вопрос — поступало ли ему предложение снизить налоговый вычет за определенную сумму — гендиректор «ТНГ-Групп» дал отрицательный ответ. «От Шастина я узнал об этом уже после того, как были интернет-публикации. Что будет спецоперация — я не знал», — добавил свидетель.

Адвокат обвиняемого Денис Тихонов спросил руководителя потерпевшей компании — причинен ли «ТНГ-Групп» ущерб, если да, то на какую сумму?

«Налоговая извиняется, что они неправильно начислили наши налоги»

Адвокат обвиняемого Денис Тихонов спросил руководителя потерпевшей компании — причинен ли «ТНГ-Групп» ущерб, если да, то на какую сумму?

«Нет, не причинен, — заявил Ян Шарипов. — Деньги мы не передавали, претензий к Мухамадиеву не имею». Кроме того, он заявил — у Шастина не было права действовать от имени организации, а выданная ему доверенность не распространялась на работу с силовиками. Впрочем, последний аргумент в финале заседания был опровергнут. Судья Наиль Камалетдинов попросил свидетеля ознакомиться с копией доверенности в уголовном деле, согласно которой Шарипов в январе 2021-го поручил Шастину представлять интересы компании в правоохранительных органах. Свою подпись директор на документе опознал.

Для справки: ООО «ТНГ-Групп» образовано 16 лет назад в ходе реструктуризации старейшей в Татарстане геолого-разведочной компании ОАО «Татнефтегеофизика», выполнявшей все геолого-геофизические работы для разведки легендарного Ромашкинского месторождения. В настоящее время 100% долей «ТНГ-Групп» принадлежит ЭА Центр, который находится под управлением «ТАГРАС-Холдинга». В компании трудятся больше тысячи человек. Чистые активы по итогам 2020 года составляли 6,8 млрд рублей, прибыль — 362 млн рублей. Предприятие специализируется на комплексе услуг по геофизическому сопровождению строительства скважин, вторичному вскрытию пластов, сейсмической и иных видах разведки недр, занимается аэрокосмическим дешифрованием, геохимическими исследованиями и т.д. В числе заказчиков — «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и другие. По данным открытых источников, на счету компании — 65 госконтрактов на общую сумму 24,6 млрд рублей.

Помощник прокурора настоял на оглашении более ранних показаний этого свидетеля, и, несмотря на возражения защиты, суд посчитал это необходимым. Из двух допросов Шарипова в Следкоме выяснилось — встреча с начальником казанской налоговой проходила в ресторане «Канпай» и на ней прозвучала такая фраза: «Ему надо больше доказательств для отстаивания моей точки зрения». «При этом какие ему доказательства нужны, не пояснил, сначала я должен убедить его в своей правоте. Сказал дословно — у вас есть опытный человек, который умеет доказывать. Я сразу понял — речь идет о Мухамадиеве», — озвучил гособвинитель показания Шарипова.

В настоящее время 100% долей «ТНГ-Групп» принадлежит ЭА Центр, который находится под управлением «ТАГРАС-Холдинга». Фото: rogtecmagazine.com

Еще одна цитата: «Мухамадиев в общении всегда был очень осторожен. Прямым текстом о том, что необходимо кому-то передать деньги для решения вопроса о снижении суммы по налогам, не говорил, он говорил — сначала все дела решим, потом поговорим...»

На допросе в СК руководитель проверяемой налоговиками компании рассказал, что Шастин — бывший сотрудник силовых органов — был нанят для определенных задач специалистом по безопасности по совету налогового консультанта дочерней организации «ТНГ-Групп» из Красноярска. И этому специалисту было поручено взять на себя вопросы налоговой проверки, что он и сделал. Со слов Шарипова следовало, что о своих действиях Шастин ему не отчитывался, просто говорил, что все идет нормально, а в середине феврале 2021-го попросил выдать ему из кассы 1 млн рублей. «Для каких целей ему нужны были данные деньги — мне неизвестно», — свидетельствовал директор. Напомним, в изъятой у Мухамадиева 2 марта 2021-го года «кукле» на 10 млн рублей настоящим был как раз 1 млн рублей.

Оглашенные в суде показания свидетель подтвердил. Добавил — по итогам камеральной и выездной проверок компания уплатила налоги на 120 млн рублей с лишним. Но на этом, со слов Шарипова, история не закончилась:

— У меня есть письмо, датированное прошлым годом. Налоговая №17 извиняется за то, что они неправильно начислили наши налоги. Речь идет о налоге на прибыль. Республиканская налоговая проводила проверку в отношении инспекции №17, и постановлено, что наши платежи были неверно разнесены по регистрам, и нам эти деньги сейчас возвращают.

По ходатайству гособвинения суд продлил арест пенсионера ФНС еще на 3 месяца

Вину признал частично

Ранее на допросе в суде Сергей Шастин в качестве официального представителя потерпевшей компании свидетельствовал против подсудимого. По его мнению, тот знал о законной возможности снизить сумму недоимки, но пытался использовать свою осведомленность о ходе налоговой проверки и ссылку на связи в ФНС с целью личного обогащения.

Главный бухгалтер компании Ангелина Галимова свидетельствовала, что неоднократно общалась с ныне подсудимым, показывала ему акт налоговой проверки, декларации и никаких коррупционных предложений не получала. Припомнила совместную с Мухамадиевым поездку к челнинским налоговикам для неких уточнений. Из оглашенных показаний Галимовой, данных в Следкоме, выяснилось — при посещении ФНС в автограде Мухамадиев сначала зашел в кабинет начальницы один. На вопрос судьи Наиля Камалетдинова, почему не зашли вместе, женщина призналась: «Не приглашали».

— Была ли до марта 2021 года ситуация, при которой вашему руководителю грозила уголовная ответственность в результате неуплаты налогов на сумму свыше 15 млн рублей? — поинтересовался председательствующий.

Главбух сказала, что такого не слышала.

Обвиняемый экс-начальник бугульминской налоговой Марат Мухамадиев вину в покушении на мошенничество признал лишь частично. Пояснить свою позицию обещал по окончании допросов всех свидетелей и исследования доказательств.

По ходатайству гособвинения суд продлил арест пенсионера ФНС еще на 3 месяца.