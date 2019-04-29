Особый порядок для банкиров: топ-менеджеры «Интеха» вышли из суда несудимыми

Казанский суд закрыл дело с ущербом 874 млн рублей за сроком давности

Фото: Ирина Плотникова

Без вынесения приговора закончился в Казани первый процесс по уголовному делу в отношении руководства «лопнувшего» банка. Итоговое решение суда — «освободить Марселя Зарипова и Елену Наумову от ответственности за сроком давности» — разочаровало недовольных вкладчиков. Детали — в материале «Реального времени».

Штрафы в 8 тысяч раз меньше ущерба и «амнистия»



Недовольство обманутых вкладчиков казанских банков вызвал результат судебного разбирательства дела бывших руководителей «Интехбанка». Подсудимые Елена Наумова и Марсель Зарипов от выступления в прениях и с последним словом отказались, полностью доверившись адвокатам.

В прениях гособвинитель Рамиль Галеев попросил наказать бывшего главу правления банка и его первого зама штрафами по 100 тысяч рублей за неправомерные действия при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей. Иначе говоря — штраф меньше ущерба в 8,7 тысячи раз.

По мнению представителя прокуратуры, Следком верно квалифицировал действия Зарипова и Наумовой, однако при назначении им наказания следует учесть полное признание вины, раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Смягчающим обстоятельством для Зарипова гособвинитель просил считать и наличие несовершеннолетнего ребенка.

На словах про уголовные штрафы в зале раздались редкие смешки потерпевших вкладчиков. Тишина наступила, когда прокурор Галеев добавил: «Прошу от уголовной ответственности освободить в связи с истечением срока давности».

Напомним, еще на прошлом заседании суда адвокаты обвиняемых Юрий Некрасов и Айрат Уразманов ходатайствовали о прекращении уголовного преследования. Поскольку, по версии обвинения, неправомерные сделки Зарипов и Наумова совершили от лица банка 19 декабря 2016 года, то есть двухгодичный срок давности по преступлениям небольшой тяжести истек в декабре 2018-го. На тот момент судья Адель Галеев оставил эти ходатайства без рассмотрения.

Потерпевший банк настаивает на иске 874 млн рублей

Суд не дал слово явившейся на суд группе из десяти вкладчиков во главе с Сарией Романовой, нелюбимой «фанаткой» экс-главы ТФБ Роберта Мусина. Потерпевшим по делу «Интеха» признан банк в лице АСВ, а не вкладчики. Разворачивать в зале суда плакат с призывом обманутых к Путину Романова сегодня не стала — продемонстрировала его лишь на входе в здание суда и у двери в зал.

Защитники подсудимых, получив слово, просили удалить активистов-слушателей за комментарии с места. Судья ограничился замечанием. Ранее адвокаты просили перевести процесс в закрытый режим, ссылаясь на недопустимость разглашения медицинской тайны в документах о состоянии здоровья своих клиентов.

Суд на удаление СМИ не пошел, закрыв заседания лишь в части оглашения тех самых медицинских документов. Правда, в прениях ни обвинение, ни защита о здоровье подсудимых не вспоминали. Может, потому что в тех документах не было ничего серьезного, а может, потому что состояние здоровья просят учесть, когда фигуранту светит реальный срок.

«Гражданский иск поддерживаю в полном объеме, в остальной части согласен с прокурором», — заявил московский адвокат Андрей Ерофеев, представляющий интересы потерпевшего «Интехбанка» и АСВ.

Подсудимые банкиры иск на 873,6 млн рублей не признали и от выступления в прениях отказались. Напомним, один день работы руководителей «Интехбанка» в декабре 2016-го потянул на 65 томов уголовного дела. По версии обвинения, в тот день «Интех» по договору уступки получил у ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования по трем кредитным договорам к фирме-«пустышке» ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн рублей. И одновременно передал «Строительному центру» права требования по кредитным договорам на ту же сумму к фирмам, у которых было что взять, — ООО «Александрия», «АБ Билдинг Тренд», «Вексельный центр» и «Тринити». Три договора подписала Наумова, четвертый — Зарипов. А через четыре дня после этих сделок в «Интехбанке» была введена временная администрация.

Разворачивать в зале суда плакат с призывом обманутых к Путину Романова сегодня не стала — продемонстрировала его лишь на входе в здание суда и у двери в зал

Адвокаты «Интеха» о вине «материнской компании» — ТФБ

Адвокаты были явно недовольны позицией прокурора. Они просили суд прекратить дело за сроком давности, не вынося перед этим обвинительный приговор. «Всем прекрасно известно — лицензия банка была отозвана не вследствие действий обвиняемых, а вследствие действий «Татфондбанка», то есть материнской компании», — аргументировал защитник Наумовой Юрий Некрасов.

По его словам, реальный ущерб банку и вкладчикам действиями подсудимых не причинен — «сделки носили формальный характер», и они уже оспорены в арбитражном суде в рамках дела о банкротстве.

«По истечении сроков давности уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное — подлежит прекращению», — начал свое выступление защитник Зарипова Айрат Уразманов. Он считает «единственно верным» в случае топ-менеджеров «Интеха» решение о прекращении преследования за сроком давности.

— Полностью поддерживаю адвоката, — сообщила в последнем слове Елена Наумова.

Ее слова повторил и Марсель Зарипов.

Судья удалился в совещательную комнату, и тут активные потерпевшие подняли крик, пытаясь пристыдить банкиров: мол, как не стыдно — большие руководители валят вину на руководителей выше рангом. Подсудимые на провокацию не поддались, покинули зал суда молча. Несколько вкладчиков остались ждать итогового решения под дверями.

Напомним, дело «Интеха» дошло до финала раньше поступившего в тот же суд дела «Спурта». На прошлом заседании тот же гособвинитель Рамиль Галеев запросил 6 лет колонии для экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой за злоупотребления полномочиями с ущербом под 3 млрд рублей.

Суд применил срок давности и освободил Наумову и Зарипова от наказания, оставив без рассмотрения и гражданский иск на 873,6 млн

Зарипов: «Вы так и не поняли, в чем трагедия в республике...»

Судья провел в совещательной комнате около двух часов и вынес то решение, о котором просила защита. Применил срок давности и освободил Наумову и Зарипова от наказания, оставив без рассмотрения и гражданский иск на 873,6 млн. А вот имущество фигурантов дела и их окружения оставил под арестом до вынесения решения по гражданскому делу.

Таким образом, из зала суда банкиры вышли несудимыми. От комментариев наотрез отказались. На вопрос «Реального времени» о готовности вернуться на руководящую работу в какой-либо банк Марсель Зарипов обронил фразу: «Вы так и не поняли, в чем трагедия в республике...» Объяснять свои слова он не стал.

— Мы удовлетворены выводами следствия, что не действиями наших подзащитных была отозвана лицензия банка и причинен личный ущерб вкладчикам, — пояснил позицию защиты адвокат Елены Наумовой Юрий Некрасов.

По его словам, Следком установил конкретную сделку, которая была проведена с нарушением, но выяснил главное — «из банка никакие средства в этот момент не уходили».

1 / 11 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова



Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова