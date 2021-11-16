«Ввели в заблуждение Сигала и Пронягина»: в деле о «золотых» колясках ФСС РТ появились обманутые банкиры

В Казани стартовал процесс над бывшим замглавы Фонда соцстраха в Татарстане, подсудимых решили допросить первыми

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Марат Сагиров и Камиль Фатыхов)

«В целях незаконного обогащения создал устойчивую ОПГ и руководил ею», — такое обвинение в адрес топ-менеджера Фонда соцстраха в Татарстане Камиля Фатыхова огласили сегодня в Вахитовском райсуде Казани. По версии СК и прокуратуры, с подачи страховщиков и бизнесменов из бюджета по фиктивным документам незаконно утекли 14,5 млн рублей и еще 10,7 млн рублей компенсации. Причем в прокуратуру о признаках аферы сообщал в 2019-м ныне арестованный глава ФСС по РТ Павел Лоханов. На старте суда выяснилось — в преступной схеме невольно поучаствовали два татарстанских банка.

Альянс обвиняемых — три арестанта и бизнесмен-беглец

— В обвинении мне не понятно ничего — начиная с того, каким образом был подсчитан ущерб и каким образом я мог организовать преступную группу, — сообщил сегодня в Вахитовском суде 36-летний Камиль Фатыхов. Под стражей бывший замруководителя регионального отделения Фонда соцстраха находится почти два года. Как и второй фигурант дела — экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров.

Под домашний арест полгода назад отпустили Ильдара Сагирова — младшего брата фигуранта, который был сотрудником коммерческой фирмы «Альянс», через которую, по версии сотрудников СК и МВД, уводили бюджетные средства в 2018—2019 годах. В качестве основного вида деятельности челнинский «Альянс» заявил гостиничную деятельность.

Под домашний арест полгода назад отпустили Ильдара Сагирова — младшего брата фигуранта

Четвертым участником ОПГ силовики считают сбежавшего в Грузию директора и владельца этой компании Альберта Закирова, засветившегося в ряде земельных историй в окрестностях Набережных Челнов. Больше года бизнесмен числится лишь в федеральном розыске, с ходатайством о его заочном аресте с момента задержания — пересечения границы РФ — следователи пока в суд не обращались.

— Вам понятно, что вам вменяют хищение денежных средств на 14 млн 532 тысячи 847 рублей — по первому эпизоду? — уточнил председательствующий судья Наиль Камалетдинов.

— Слова понятны, смысл — нет, — отвечал Фатыхов.

Его сосед по «аквариуму» Сагиров-старший выразил недоумение по поводу разделения действий в один временной период на два разных эпизода. Судья пояснил: в одном случае обвинение считает, что мошенничество было совершено, а во втором — хищение не удалось.

Вину ни в одном из преступлений Фатыхов и Сагировы не признают. Потерпевшим по делу признан бывший работодатель двух подсудимых — татарстанское отделение ФСС. Гражданский иск по делу пока не заявлен, сообщила «Реальному времени» и.о. начальника юротдела организации, представитель потерпевшего Роза Мадышева.

Напомним, прежде чем принять «дело ФСС», вахитовский судья Камалетдинов в текущем году успел приговорить к 12 годам колонии банкира Роберта Мусина и рассмотреть дело о давнем убийстве гендиректора казанского «Водоканала».

Обманутые банкиры: вознаграждений за «соцпроекты» Фатыхов не предлагал

Чтобы огласить суть обвинений, помощнику прокурора Вахитовского района Артуру Исрафилову понадобился почти час.

По версии СК и прокуратуры, на посту заместителя управляющего реготделением ФСС по РТ Фатыхов начиная с декабря 2015-го курировал в числе прочих деятельность по обеспечению инвалидов колясками, протезами, ортопедической обувью, подгузниками и прочим. И не позднее января 2018-го создал и возглавил устойчивую ОПГ для хищения средств из бюджета «путем фальсификации документов о стоимости средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий для нуждающихся инвалидов». А в ОПГ «добровольно вошли Сагировы и Закиров».

Если фонд не мог обеспечить инвалида нужным для жизни из установленного перечня, то нуждающийся был вправе приобрести данный товар либо услугу самостоятельно и представить в ФСС документы на компенсацию понесенных затрат. Силовики считают, что в ОПГ извратили эту схему, чтобы получить прямой доступ к направляемым фондом компенсациям. И для этого ввели в заблуждение сначала зампреда правления «Банка Казани» Александра Пронягина, а затем президента и основного бенефициара «Автоградбанка» Павла Сигала, в прошлом — лидера регионального отделения «Опоры России».

По версии СК, на личных встречах с банкирами Камиль Фатыхов агитировал их поучаствовать в «социальном проекте» по обеспечению инвалидов необходимым. Для этого нужно было открыть в банках лицевые счета на конкретных получателей протезов-колясок, чтобы ФСС было куда перечислять компенсацию, после чего по распоряжению клиентов компенсации перечислялись поставщику товаров — в «Альянс». При этом, как считают силовики, трое сотрудников подконтрольной ОПГ фирмы временно устраивались совместителями в указанные банки и вели работу с инвалидами.

По данным источников «Реального времени», на следствии банкир Пронягин свидетельствовал, что «Банк Казани» через три месяца работы отказался от вышеназванного проекта, а бизнесмен Сигал признался — деньги ни на один из открытых счетов так и не поступили. Оба ВИП-свидетеля были единодушны — никаких вознаграждений за помощь Фатыхов им не предлагал и не передавал.

В ходе предварительного следствия сотрудники СК пришли к выводу — целью «соцпроекта» была коммерция с ущербом для бюджета и конечных получателей товаров, поскольку товары эти должны были отличаться в худшую сторону от тех, что ФСС получал по заключенным с поставщиками контрактам. Речь идет о более низкой стоимости, низком качестве и несоответствии техническим характеристикам, отметил гособвинитель.



Чтобы огласить суть обвинений, помощнику прокурора Вахитовского района Артуру Исрафилову понадобился почти час

По версии следствия, закупки — в том числе 1005 инвалидных кресел-колясок «Армед» Н-035 — осуществлялись у фирм «Матиз-Фарм» и ТФК, но для оплаты в ФСС представлялись уже сфальсифицированные документы с завышенной стоимостью. При этом, как считают силовики, начальник профильного отдела реготделения Сагиров дал прямое указание подчиненным — не направлять нуждающихся инвалидов к поставщикам средств реабилитации по заключенным ФСС госконтрактам. Вместо этого участники ОПГ использовали списки инвалидов для заключения с ними прямых договоров, с подписанием букета документов — на получение займа от ИП Мугинова или ИП Закирова (подконтрольных группе), на открытие счета, компенсацию закупки и перечисление средств в «Альянс».

— При этом участникам организованной преступной группы было достоверно известно, что указанные договоры займов за Мугинову подписывал Марат Сагиров, что никаких займов в действительности инвалидам предоставлено не было, самостоятельно инвалиды какие-либо изделия не приобретали, — продолжил оглашение гособвинитель.

Всего в первом эпизоде обвинения фигурируют 740 пакетов фиктивных документов и 614 переводов на счета инвалидов, а далее — «Альянса». Ущерб в Следкоме по РТ оценивают в 14,5 млн рублей.

Признаки фальсификации усмотрели при Лоханове

Должность Фатыхова облегчила совершение преступлений, считают силовики. В деле есть показания свидетелей из числа бывших подчиненных замуправляющего, что он неоднократно давал указания директорам двух филиалов — принимать и регистрировать документы на компенсацию расходов инвалидов, которые самостоятельно приобрели нужные им коляски, протезы и прочее. Одна сотрудница свидетельствовала — большой объем таких заявлений в отсутствие самих заявителей вызывал у них удивление, они в какой-то момент начали игнорировать прямые указания начальства. А там и проверка подоспела.

В итоге еще 520 поступивших в ФСС пакетов документов на компенсацию остались неоплаченными. Результаты внутренней проверки были направлены в прокуратуру Татарстана со ссылкой на признаки возможного преступления. В ходе ревизии страховщики установили — одному инвалиду по приказу за подписью Фатыхова выплатили компенсацию за самостоятельно приобретенную прогулочную коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела — почти за 250 тысяч рублей.



По данным источников «Реального времени», в прокуратуру от лица потерпевшего отделения ФСС обращался Павел Лоханов, ныне арестованный по обвинению в получении взятки 2,4 млн рублей

При этом от имени заявителя в фонд представили кассовый чек от компании-поставщика «ИнвалМед»: якобы за коляску инвалид заплатил 287,9 тысячи рублей. Однако данные ИНН в чеке и накладной не совпали, а на запрос в саму фирму пришел ответ — такая накладная не выдавалась.

ФСС заморозил платежи и, по версии СК, не допустил хищений еще на 10,7 млн рублей. Этот эпизод подсудимым инкриминирован как покушение на мошенничество в особо крупном размере путем обмана с использованием служебного положения.

По данным источников «Реального времени», в прокуратуру от лица потерпевшего отделения ФСС обращался Павел Лоханов, ныне арестованный по обвинению в получении взятки 2,4 млн рублей. За несколько месяцев до обращения ФСС в прокуратуру Фатыхов уволился.

Защита: все инвалиды коляски получили

Следующее заседание суд планирует начать с допроса подсудимых. На изменении стандартного порядка процесса настояли адвокаты Фатыхова и Сагировых. А перед этим по пунктам раскритиковали предъявленное обвинение.



Адвокаты Тимур Мифтахутдинов, Айдар Сейтумеров и Ирина Хрунова

Интересы главного фигуранта сегодня защищали Айдар Сейтумеров и Ирина Хрунова. Первый назвал оглашенный ущерб некорректным: «Туда следствием внесена вся сумма, затраты на приобретение изделий, доставку, персонал не посчитаны. Хотел бы заметить: ни один из нуждавшихся в ТСР (технических средствах реабилитации, — прим. ред.) не говорит, что не получил. Коляски всем были доставлены».

Хрунова сообщила — в итоговом документе СК встречаются и технические, и процессуальные ошибки. В том числе — включенный в объем обвинения период «до 30.11.2019 года», тогда как Фатыхов с лета 2019-го в фонде уже не работал, а напрямую с инвалидами не общался и на посту зама управляющего.

— Несколько раз [в речи обвинителя] прозвучало — «предоставляли ложные, поддельные подписи». Замечу — никакое заключение экспертизы по подлинности подписей проведено не было. Таким образом, обвинительное заключение содержит утверждения, которые не подтверждаются материалами дела, — подчеркнула адвокат.

Тимур Мифтахутдинов, защитник Марата Сагирова, поддержал коллег: «Если документы фиктивные — надо признавать, что колясок не было, а по факту они есть у каждого инвалида».

Адвокат Марсель Шагиахметов

Адвокат младшего из братьев Марсель Шагиахметов заявил, что обвинение, предъявленное его клиенту, является незаконным и необоснованным, и привел цитату: «Ильдар Сагиров совершил преступление с использованием служебного положения». «Но Сагиров, — продолжил Шагиахметов, — никогда в фонде не работал, и обвинять его в использовании служебного положения не представляется возможным».

Заявленное Ириной Хруновой ходатайство о первоочередном допросе не потерпевшего и свидетелей, а обвиняемых суд удовлетворил с учетом мнения других участников ввиду ссылки на норму — подсудимые вправе давать показания в любой момент процесса.

Заседание отложено до 25 ноября.