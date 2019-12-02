В Казани оглашен приговор виновникам увода 220 млн рублей из банка «Открытие»

Фото: "Реальное время"/Инна Серова

6,5 года в колонии общего режима за растрату 220 млн рублей предстоит провести экс-главе казанского филиала банка «Открытие» Станиславу Поляху. Такой приговор ему сегодня вынес Вахитовский суд Казани, передает журналист «Реального времени».



Бывшую подчиненную Поляха, бухгалтера Наталью Степанову суд приговорил к 2,5 года лишения свободы.

Напомним, ранее оба признали вину в уводе средств из хранилища банка «Открытие» в период с 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года. Следствие показало — хищение путем подмены настоящих долларовых и рублевых пачек муляжами организовал Полях, а Степанова выполняла его незаконные указания.

На фоне ревизии в банке Полях ударился в бега, и был задержан в июле этого года в Новороссийске

В прениях гособвинитель Рамиль Галеев просил отправить банкира за решетку на 6,5 года, а бухгалтера — на 4 года, а также удовлетворить иск потерпевшего банка на 220 млн рублей.