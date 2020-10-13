АО КЗСК-СИЛИКОН
Общая информация
Юридическое лицо было образовано 2 сентября 2010 года, является дочерним предприятием АО «КЗСК».
Строительство завода началось в 2014 году, предполагалось, что новый завод станет единственным в Восточной Европе производством кремнийорганических мономеров, которые имеют широкое применение.
08.02.2018 — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 13.10.2020