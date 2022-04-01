Хронология военной спецоперации: самое важное за 1 апреля

Важные события 37-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 37-й: удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде, надежды Эрдогана на встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

По данным Министерства обороны России на 1 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 1 854 танка и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины, 1 722 единицы специальной военной автомобильной техники, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, 357 беспилотных летательных аппаратов, 202 установки реактивных систем залпового огня, 124 самолета и 82 вертолета.

Утром на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, пострадали два человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания стал авиаудар с двух украинских вертолетов, которые пересекли границу России. По данным МЧС на 19 часов вечера, пожар на нефтебазе локализован. Открытый огонь должны устранить до конца суток.

Фото: МЧС России

Ситуацию в Белгороде прояснили в Министерстве обороны России. Около 5 часов утра (по мск), два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтебазе. В ведомстве разъяснили, что объект «никакого отношения к российским Вооруженным силам не имеет». С нефтебазы осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта.

Председатель Следственно комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков по нефтебазе в Белгороде. Следователям предстоит установить причастных к инциденту, в том числе летчиков и их командиров. Отметим, что в Министерстве обороны Украины не стали подтверждать или опровергать причастность к авиаудару по нефтебазе.



О ситуации в Белгороде доложено лично президенту России Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, авиаудар по нефтебазе не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Россией и Украиной.



Тем не менее переговоры делегаций Москвы и Киева продолжаются. После очного раунда в Стамбуле они вернулись к формату видео-конференц-связи. Как заверил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, позиции Москвы по Крыму и Донбассу неизменны. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет.

По личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля Вооруженные Силы РФ открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье. На данный момент эта гуманитарная операция продолжается, заявили в Минобороны России. Всего за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 15 790 человек, 2 760 из которых — дети, всего с начала спецоперации их число составило 543 397 и 110 979 соответственно.



По данным Минобороны России, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны Украины находятся 6 472 иностранца из 17 государств. Украинская сторона блокирует в своих портах более 60 зарубежных судов — во внутренних водах и территориальном море создана угроза обстрела и высокая минная опасность. Это не позволяют кораблям безопасно выйти в открытое море. Вооруженные Силы России ежедневно с 8:00 до 19:00 (по мск) открывают гуманитарный коридор — безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

Фото: Министерство обороны России

В Службе внешней разведки России заявили, что украинское руководство сообщило МИД Великобритании, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Оно же в ответ рекомендовало Киеву организовать посещение Красным Крестом нескольких «образцово содержащихся» россиян. Цель — обелить украинские власти в глазах мирового сообщества, утверждают в СВР.

Кроме того, Украина убеждает власти западных стран побудить Международный комитет Красного Креста и международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. Они не получают достаточного питания и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», заявляют в Службе внешней разведки России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Стамбуле может пройти встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.«В результате предварительных консультаций мы теперь можем встретиться с лидерами на самом высоком уровне, чтобы сделать шаги на уровне лидеров, особенно в отношении Крыма и Донбасса», — рассказал он. По его словам, Зеленский на подобный саммит согласен. Эрдоган надеется, что сможет «провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную».

Фото: kremlin.ru

Позже Эрдоган созвонился с Путиным, и они обсудили ситуацию российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле 29 марта. Президент России выразил своему коллеге признательность за содействие в проведении очередного очного раунда переговоров. В свою очередь Эрдоган поблагодарил за помощь Минобороны России в эвакуации граждан Турции и турецких торговых судов из зоны боевых действий. Президенты обсудили и гуманитарные вопросы, касающиеся специальной военной операции на Украине.



Вооруженные силы России высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» ликвидировали штаб группировки украинских войск в районе села Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава и пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения. Министерство обороны России опубликовало видео, как происходил запуск ракет «Оникс» ракетным комплексом «Бастион».

Запад по-прежнему пытается надавить на Китай, пытаясь не допустить его сближения с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что если Китай будет оказывать военную помощь Москве, то это может обернуться подрывом репутации Пекина в Европе. Это может коснуться бизнеса и инвестиций.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта и последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

