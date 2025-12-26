В Казани водителя троллейбуса лишили премии после драки с пассажиром

Мужчина вел транспортное средство неаккуратно, не открывал все двери на остановках и отказался ехать до конечной остановки

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» проводит служебное расследование после инцидента в троллейбусе, о котором вчера вечером сообщили в социальных сетях. Конфликт между водителем и пассажиром произошел на маршруте из‑за недовольства пассажиров качеством обслуживания, сообщили в пресс-службе.

Согласно свидетельствам очевидцев, размещенным в соцсетях, водитель вел транспортное средство неаккуратно, не открывал все двери на остановках, из‑за чего пассажиры не успевали выйти. На завершающем этапе маршрута водитель объявил, что не поедет до конечной остановки и потребовал от всех пассажиров покинуть салон.

Один из пассажиров подошел к водителю, чтобы выяснить причины такого решения, однако диалог перерос в перепалку с взаимными оскорблениями, которая завершилась физическим столкновением. В результате водитель принудительно высадил мужчину из троллейбуса №8.

По итогам первичной проверки предприятие приняло следующие меры:

водитель отстранен от выполнения своих обязанностей;

мужчина лишен 100% премии.

Рената Валеева