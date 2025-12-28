Новости происшествий

В Казани подожгли исторический дом на ул. Хади Атласи

15:46, 28.12.2025

Улица с дореволюционных времен была застроена преимущественно малоэтажными деревянными домами

Фото: предоставлено Анастасией Гиззатовой

В Казани минувшей ночью подожгли дом, расположенный в Вахитовском районе по адресу ул. Хади Атласи, 8. Об этом «Реальному времени» сообщила казанский риелтор Анастасия Гизатова.

— Этот дом был одним из самых красивых исторических зданий на этой улице, — подчеркнула собеседница издания.

предоставлено Анастасией Гиззатовой

Здание построили в начале XX века. На сегодняшний день строение обладает статусом ЦГФО (ценный градоформирующий объект). Двухэтажная постройка также имела одноэтажный пристрой и резные элементы.

Напомним, что ул. Хади Атласи возникла не позднее последней четверти XIX века. Ее прежнее название — Кирпично-Заводская — из-за находившихся здесь кирпичных сараев.

Улица с дореволюционных времен была застроена преимущественно малоэтажными деревянными домами.

В 2005 году улицу Кирпично-Заводскую переименовали в ул. Хади Атласи.

Ранее сообщалось, что в Казани до 11 января будет действовать особый противопожарный режим. В этот период местные органы власти планируют провести проверки мест продажи пиротехники.

Никита Егоров

