В Казани подожгли исторический дом на ул. Хади Атласи
Улица с дореволюционных времен была застроена преимущественно малоэтажными деревянными домами
В Казани минувшей ночью подожгли дом, расположенный в Вахитовском районе по адресу ул. Хади Атласи, 8. Об этом «Реальному времени» сообщила казанский риелтор Анастасия Гизатова.
— Этот дом был одним из самых красивых исторических зданий на этой улице, — подчеркнула собеседница издания.
Здание построили в начале XX века. На сегодняшний день строение обладает статусом ЦГФО (ценный градоформирующий объект). Двухэтажная постройка также имела одноэтажный пристрой и резные элементы.
Напомним, что ул. Хади Атласи возникла не позднее последней четверти XIX века. Ее прежнее название — Кирпично-Заводская — из-за находившихся здесь кирпичных сараев.
Улица с дореволюционных времен была застроена преимущественно малоэтажными деревянными домами.
В 2005 году улицу Кирпично-Заводскую переименовали в ул. Хади Атласи.
Ранее сообщалось, что в Казани до 11 января будет действовать особый противопожарный режим. В этот период местные органы власти планируют провести проверки мест продажи пиротехники.
