«За отсутствием события преступления»: в Казани освобожден обвинявшийся в двух убийствах Николай Казаев

Присяжные признали его невиновным, и Кировский райсуд Казани был вынужден отменить меру пресечения

Фото: Ирина Плотникова

Первую ночь на воле за долгое время провел сегодня Николай Казаев, которого силовики считают лидером казанской ОПГ. Накануне присяжные Кировского райсуда Казани вынесли оправдательный вердикт по его делу. При этом по одному эпизоду подсудимого признали невиновным за отсутствием состава преступления, а по двум — за отсутствием события преступлений, уточнили «Реальному времени» участники процесса.

Напомним, дело рассматривалось по «второму» кругу — в июле 2024-го первая коллегия присяжных оправдала Казаева по двум из трех эпизодов тяжких преступлений, а по оставшемуся суд приговорил его к 13 годам строгого режима. Верховный суд Татарстана нашел основания для отмены этого приговора, и результат пересмотра оказался шокирующим для силовиков — несмотря на их доводы и обращение к присяжным, что «адвокаты попытаются их запутать», народные судьи с версией обвинения не согласились.

На этом процессе Казаева защищали адвокаты Сергей Николаев и Инна Барлева. К услугам последней Казаев, по данным «Реального времени», решил обратиться, когда узнал, что ее привлекают к уголовной ответственности за работу в другом процессе с присяжными.

Ожидается, что оправдательный приговор по этому делу райсуд огласит 15 января. Ну а сразу после оправдательного вердикта Казаеву изменили меру пресечения, освободив из-под стражи в зале суда.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В чем обвиняли Казаева:

Эпизод 1. Задушили и утопили за пропавшие 70 тысяч рублей. По данным следствия, в 1997 году у одного из «Казаевских», Паршенкова, похитили 70 тысяч рублей — недельную выручку от подконтрольных фирм. По версии силовиков, в этом преступлении группировщики заподозрили своего — Панова, похитили его и попытались добиться признания в частном доме. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемого ответа, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили в фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов.

Эпизоды 2—3. Силовой ответ за покушение на Казаева. Еще два преступления по этому делу силовики посчитали ответным ходом Казаева — в январе 1999-го его автомобиль подорвали, предполагаемый лидер группировки и трое находившихся в салоне получили небольшие травмы. Главной версией случившегося, согласно недоказанному обвинению, стали внутренние разборки среди «Казаевских» — еще в 1998-м Дмитрий Бикбулатов затеял передел сфер влияния и в итоге отдельную группировку, куда вошел и Паршенков.

По версии следствия, Казаев заподозрил Бикбулатова и Паршенкова в покушении и инициировал нападение на них. Через шесть дней после подрыва Казаев, Тарасов и Сапарин напали на Паршенкова и нанесли ему смертельные ножевые ранения в живот, а тело убитого похоронили в неустановленном месте. Весной следующего года в кафе выстрел в голову получил Бикбулатов, но остался жив. Как полагают силовики, в то время Казаев уже покинул Казань, оставив группировку на Сапарина, и поручил организовать убийство предполагаемого организатора подрыва. Сапарин подключил Тарасова и его знакомого Шарафеева, который не имел отношения к ОПГ. Именно Шарафеев и выступил стрелком 20 апреля 2000 года.

«Себя виновным я не считаю. Я не мстительный, не кровожадный человек... В жизни ни одного человека не обидел, не оскорбил... Бог рассудит. Я не хочу быть жертвой... Может, я и не молодой, многие друзья ушли в тот мир. А я сегодня радуюсь каждый день тому, что я проснулся», — говорил Николай Казаев в суде. А еще утверждал — дел с оружием никогда не имел и криминалом не занимался, но в 90-х смог основать в казанском поселке Юдино небольшую торговую сеть, где и работали все те, кого позже назвали группировкой «Казаевские», обвинив в тяжких преступлениях. Под суд они пошли намного раньше предполагаемого лидера ОПГ, которого объявили в розыск в 2014-м и задержали в 2023-м. По версии Казаева, бывшие подчиненные и соратники по бизнесу дали показания против него в надежде на смягчение своего положения в уголовном деле и под угрозой преследования по статье «Бандитизм».

Заметим, в 2018 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские». Их обвиняли в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991-го по 2012 год. Ранее суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.