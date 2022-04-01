В Минобороны Украины не опровергли причастность к удару по нефтебазе в Белгороде

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Министерство обороны Украины не стало подтверждать или опровергать причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде.

— Не будем ни подтверждать, ни опровергать, — приводит слова представителя украинского ведомства Александра Мотузяника «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, возгорание произошло в результате авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данный инцидент не создает комфортных условий для продолжения российско-украинских переговоров. О происшествии доложено президенту России Владимиру Путину.

Диана Жиленкова