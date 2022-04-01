СВР: украинские власти пытаются скрыть новые факты пыток российских военнопленных

Фото: Минобороны России

В Службе внешней разведки России прокомментировали видео с пытками российских военнопленных на Украине, захваченных во время спецоперации. Там заявили, что получают достоверные данные о попытках киевских властей предотвратить новое вскрытие подобных фактов. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным СВР, украинские власти убеждают власти западных стран побудить Международный комитет Красного Креста и международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. Они не получают достаточного питания и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», отметили в разведке.

Флаг Службы внешней разведки России. Фото: ru.wikipedia.org

Руководство Украины сообщило британскому МИД, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В ответ дипломатическое ведомство, как уточняет СВР, рекомендовало украинцам организовать посещение Красным Крестом нескольких «образцово содержащихся» россиян. Цель — обелить украинские власти в глазах мирового сообщества, сообщает Служба внешней разведки России.

29 марта, после российско-украинских переговоров, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал и видео с издевательствами над российскими военнопленными. По его словам, Россия заявила протест из-за этого. Украина в ответ на это пообещала принять самые жесткие меры, если первой поймает военных преступников.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров призвал строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. Следственный комитет возбудил уголовное дело — по данным следствия, не позднее 27 марта украинские военные совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьми задержанных, избив их, а также несколько раз выстрелив.

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