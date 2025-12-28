Скончалась знаменитая французская актриса Брижит Бардо

Актриса скончалась в возрасте 91 года

Фото: скриншот из фильма "Восхитительная идиотка"

Стало известно о смерти французской актрисы и иконы кинематографа Брижит Бардо. Ей был 91 год. Эту печальную новость сообщило AFP.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года и стала известной благодаря своим ролям в фильмах «И Бог создал женщину», «Бабетта идет на войну», «В случае несчастья» и многих других.



Ариана Ранцева