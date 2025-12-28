Новости происшествий

02:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Скончалась знаменитая французская актриса Брижит Бардо

12:54, 28.12.2025

Актриса скончалась в возрасте 91 года

Скончалась знаменитая французская актриса Брижит Бардо
Фото: скриншот из фильма "Восхитительная идиотка"

Стало известно о смерти французской актрисы и иконы кинематографа Брижит Бардо. Ей был 91 год. Эту печальную новость сообщило AFP.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года и стала известной благодаря своим ролям в фильмах «И Бог создал женщину», «Бабетта идет на войну», «В случае несчастья» и многих других.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также