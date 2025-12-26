Стоимость участия в ПМЭФ-2026 составит 1,09 млн рублей

Доступ ко всем событиям деловой и культурной программы возможен лишь после покупки специального пакета

Стоимость базового пакета участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)-2026 составит 850 тысяч рублей. Однако с 15 января следующего года эта сумма вырастет до 1 миллиона 90 тысяч рублей.

Приобретение пакета позволяет принять участие во всех событиях деловой и культурной программы мероприятия, проходящего с 3 по 6 июня включительно. Исключением являются некоторые ключевые сессии, такие как пленарное заседание и отдельные мероприятия, допуск на которые осуществляется исключительно по специальным приглашениям организаторов.

Ариана Ранцева