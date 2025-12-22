Жители Васильево требуют пересмотреть закон об обращении с безнадзорными животными

По их мнению, существующий механизм не обеспечивает должной безопасности граждан — прежде всего детей и пожилых

Фото: Реальное время

Жители поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана обратились к депутатам регионального парламента с требованием пересмотреть федеральное законодательство в части обращения с безнадзорными животными. Их видео опубликовано в соцсетях и содержит критику действующей системы, предусматривающей возвращение бродячих собак на улицы после чипирования и стерилизации.

Авторы обращения подчеркивают, что существующий механизм не обеспечивает должной безопасности граждан — прежде всего детей и пожилых людей. По мнению жителей, стерилизация и чипирование не устраняют агрессивного поведения животных, особенно в зимний период, когда обостряется проблема нехватки пищи.

Текущая система не справляется с контролем численности бездомных животных: до момента отлова и проведения процедур собаки успевают дать потомство, что ведет к постоянному росту популяции на улицах.

Напомним, 28 ноября неподалеку от СНТ «Здоровье» в Зеленодольском районе погибла девятилетняя девочка, на которую напала стая бездомных собак. Ребенок возвращался домой из школы, когда на него набросились около десяти животных.

В причинах, по которым в Зеленодольском районе не решается проблема безнадзорных животных, порядке работы подрядчика в рамках действующего контракта и последствиях коллизии, созданной арестом, разбиралось «Реальное время».



Рената Валеева