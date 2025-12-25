Ушла из жизни основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская

Об этом сообщила генеральный директор Марианна Максимовская

Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Основательница телеканала РЕН ТВ, член Академии российского телевидения Ирена Лесневская скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщила генеральный директор VK Video Марианна Максимовская.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни. Светлая память великой женщине», — сказала Максимовская на своей странице в социальной сети.

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года. Работала над популярной передачей «Кинопанорама» в 1980-е годы. После распада Центрального телевидения СССР в 1991 году вместе с сыном Дмитрием основала независимую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. В 1994—1997 годах возглавляла Ассоциацию независимых телевизионных производителей, объединявшую телеканалы ВИД, АТB, REN TV и «Класс!».

Первый эфир телеканала REN-TV-NBC (позднее переименованного в РЕН ТВ) начался 1 января 1997 года. Лесневская занимала должность президента телеканала вплоть до 2005 года, позже перешла на должность президента медиахолдинга REN Media Group.

С 2007 по 2013 год Лесневская также являлась издательницей, а до 2009 года еще и главным редактором журнала New Times, издаваемого холдингом REN Media Group.

Ариана Ранцева