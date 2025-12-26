Силы ПВО в ночь на пятницу перехватили 77 украинских БПЛА

Наибольшее число дронов было нейтрализовано над Волгоградской областью

Фото: Дарья Пинегина

В ночь на пятницу, 26 декабря, российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией ряда регионов РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Наибольшее число дронов было нейтрализовано над Волгоградской областью — там ПВО перехватила 34 БПЛА. В Ростовской области уничтожили 23 беспилотника. Над территорией Республики Крым сбили 5 дронов, над Черным морем — 3, над Азовским морем — 1.

Значительное число БПЛА также было перехвачено над Калужской областью (5), Белгородской (2) и Воронежской (1) областями. Над Московским регионом нейтрализовали 3 дрона, один из которых направлялся непосредственно к Москве.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что силы ПВО успешно уничтожили и подавили беспилотники в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительным данным, в результате ночной атаки пострадавших нет.



Рената Валеева