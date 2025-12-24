Подразделение группировки войск «Восток» освободило село Заречное
Операция позволила расширить зону контроля на левом берегу реки Гайчур
Военнослужащие российского подразделения группировки войск «Восток» провели успешную операцию по освобождению села Заречное Запорожской области, заявили в Министерстве обороны РФ.
Операция позволила расширить зону контроля на левом берегу реки Гайчур, увеличив площадь освобожденной территории до девяти квадратных километров.
Напомним, 15 декабря военные взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области.
