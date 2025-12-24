Мошенники обманули жителя Татарстана на сумму 1,5 миллиона рублей

Мужчина стал жертвой мошеннической схемы, связанной с инвестиционными предложениями

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мужчина стал жертвой мошеннической схемы, связанной с инвестиционными предложениями. Потерпевший сообщил полиции, что в мессенджере увидел заманчивое объявление о высокодоходных инвестициях. После звонка от лица, выдававшего себя за финансового специалиста, казанец согласился вложить собственные накопления и дополнительно оформленный кредит.

Обманщик посоветовал установить специальное мобильное приложение, через которое якобы можно заработать большие проценты. Мужчина последовал рекомендациям, перечислив на указанный счет порядка 1,5 млн рублей. Эти средства состояли из кредита размером 700 тыс. руб, полученного специально для вложений, и собственных накоплений в сумме 800 тыс. руб.

Однако попытка вернуть деньги оказалась неудачной. Поняв, что столкнулся с финансовыми махинациями, пострадавший обратился в правоохранительные органы. Сейчас по делу проводится проверка и возбуждено уголовное производство.

Ранее «Реальное время» писало, что мошенники выдают себя за судей Татарстана, похищают персональные данные.

Ариана Ранцева