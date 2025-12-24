Силы ПВО сбили 132 дрона над российскими регионами за семь часов
Значительная часть беспилотников была перехвачена над приграничными регионами
Дежурные средства ПВО сбили порядка 132 украинских БПЛА над территорией российских регионов в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны.
Значительная часть беспилотников была перехвачена над приграничными регионами. Так, над территорией Белгородской области было сбито 46 БПЛА, а над Брянской областью — 42 дрона. Активная работа систем ПВО также велась и в центральных регионах страны. В Калужской области было уничтожено 15 беспилотников, а над Московским регионом — 12 БПЛА.
Помимо этого, 7 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, 4 дрона — над Липецкой областью. В Рязанской и Орловской областях силы ПВО перехватили по 2 БПЛА над каждой. По одному беспилотнику было уничтожено над Тульской областью и над Крымом. Такое широкое географическое распределение перехваченных беспилотников свидетельствует о масштабе попыток атак и непрерывной работе систем противовоздушной обороны по защите воздушного пространства России.
Напомним, утром над территорией Башкортостана был сбит один БПЛА, в то время как над Оренбургской областью перехватили шесть беспилотников.
