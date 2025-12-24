Силы ПВО сбили 132 дрона над российскими регионами за семь часов

Значительная часть беспилотников была перехвачена над приграничными регионами

Фото: Дарья Пинегина

Дежурные средства ПВО сбили порядка 132 украинских БПЛА над территорией российских регионов в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны.

Значительная часть беспилотников была перехвачена над приграничными регионами. Так, над территорией Белгородской области было сбито 46 БПЛА, а над Брянской областью — 42 дрона. Активная работа систем ПВО также велась и в центральных регионах страны. В Калужской области было уничтожено 15 беспилотников, а над Московским регионом — 12 БПЛА.

Помимо этого, 7 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, 4 дрона — над Липецкой областью. В Рязанской и Орловской областях силы ПВО перехватили по 2 БПЛА над каждой. По одному беспилотнику было уничтожено над Тульской областью и над Крымом. Такое широкое географическое распределение перехваченных беспилотников свидетельствует о масштабе попыток атак и непрерывной работе систем противовоздушной обороны по защите воздушного пространства России.

Напомним, утром над территорией Башкортостана был сбит один БПЛА, в то время как над Оренбургской областью перехватили шесть беспилотников.

Рената Валеева