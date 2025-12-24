Новости происшествий

В соседнем с Татарстаном регионе объявлена опасность атаки БПЛА

08:13, 24.12.2025

В ряде регионов России также введены ограничения на работу аэропортов

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА с 7 утра, сообщил губернатор Оренбургской области.

Введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

За ночь на территории России было сбито 172 БПЛА, сообщили в Минобороне.

Ариана Ранцева

