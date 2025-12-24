В соседнем с Татарстаном регионе объявлена опасность атаки БПЛА
В ряде регионов России также введены ограничения на работу аэропортов
На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА с 7 утра, сообщил губернатор Оренбургской области.
Введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
За ночь на территории России было сбито 172 БПЛА, сообщили в Минобороне.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».