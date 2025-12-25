Суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 7 апреля

Решение принято в рамках рассмотрения дела о террористическом акте

Фото: Динар Фатыхов

Второй Западный окружной военный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей всем обвиняемым по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Как сообщил ТАСС один из участников процесса, общий срок меры пресечения в виде заключения под стражу установлен до 7 апреля 2026 года. Решение принято в рамках рассмотрения дела об особо тяжком преступлении — террористическом акте.

Напомним, что нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, 609 пострадавших получили ранения различной степени тяжести. По предварительным оценкам, ущерб от теракта составил около 6 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время по делу проходят 19 обвиняемых. Из них 13 человек обвиняются непосредственно в совершении теракта, остальные — в содействии террористической деятельности. Параллельно с уголовным производством ведется рассмотрение гражданских исков: общая сумма требований о компенсации морального и материального вреда, предъявленных фигурантам дела, достигла 68 млн рублей.

Рената Валеева