«Просил напугать»: глава службы безопасности «Волга-Автодор» отрицает умысел покушения на убийство Шевыревой

Верховный суд Татарстана отклонил жалобу Андрея Черкасина на продление ареста

Фото: Артем Дергунов

Ключевой фигурант дела о нападении на Ирину Шевыреву останется в СИЗО Мензелинска минимум до 14 февраля. Такое решение сегодня принял Верховный суд Татарстана по апелляционной жалобе на продление ареста начальнику службы безопасности фирмы «Волга-Автодор» Андрея Черкасина, — передает с заседания журналист «Реального времени».

На заседании в защиту арестованного выступали адвокаты Ильнур Хисамиев и Руслан Губаев. Пришла поддержать и жена, после ее слов: «Я тебя люблю», Андрей Черкасин не смог удержать слез.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании адвокат Хисамиев отметил — его клиент написал явку с повинной и 2 декабря в ходе дополнительного допроса дал подробные показания, изобличающие его самого и Галлямова.

«Умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Черкасин не имел, — сослался защитник на явку с повинной. — Просил напугать и нанести незначительные телесные повреждения».

По мнению защиты, умысла на совершение особо тяжкого преступления у Черкасина не было, и квалификация его действий как покушение на убийство завышена.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам арестованный сегодня признался журналисту «Реального времени» по видеосвязи, что ему стыдно за содеянное. И подтвердил позицию: «Никаких указаний от Шевыревых не получал — следствие скрывает мою явку с повинной». А вот объяснять — по какой причине решил инициировать нападение на Шевыреву — сегодня отказался.

— Вину в инкриминируемом мне преступлении я не признаю. Активно сотрудничаю со следствием — даю подробные показания по делу, — обратился обвиняемый к Верховному суду с просьбой о смягчении меры пресечения. — Скрываться или иным образом воспрепятствовать [следствию] я не намерен...

С учетом новой версии событий от Черкасина путаницы добавляют его более ранние показания в части оказания силовикам помощи с задержанием Галлямова. Он сообщал, что после покушения полицейские звонили ему, как ветерану МВД и просили удержать этого человека на работе, что он и сделал. Кроме того, Черкасин поделился с силовиками сканом фотографии другого фигуранта этой истории — Бурихона Хамидова, что облегчило его поиски. Ранее именно эту помощь полиции защита начальника службы безопасности «Волга-Автодор» приводила как доказательство его полной непричастности к нападению на Ирину Шевыреву.

Прокурор Гузял Хабибуллина настаивала на законности решения о продлении ареста, и суд апелляционной инстанции с ней согласился.

Напомним, в начале декабря главный безопасник подконтрольной Шевыревым компании написал явку с повинной, в которой признался в том, что стал инициатором нападения на потерпевшую — якобы хотел отвлечь ее супруга Ивана Шевырева от изучения положения в «Волга-Автодор» и действий самого Черкасина. Следователи в признание не поверили, посчитав, что больше всего такая позиция выгодна обвиняемому в заказе преступления свекру потерпевшей Станиславу Шевыреву и его подозреваемому сыну, поэтому решили переселить Черкасина из СИЗО Казани в изолятор Мензелинска, опасаясь давления.

После такого переезда арестованный начальник службы безопасности решил было сотрудничать со следствием, выражал готовность пройти проверку на полиграфе и выдать пароль от своего «айфона». Однако при рассмотрении Верховным судом РТ апелляционной жалобы на арест Шевырева на прошлой неделе прокуратура приобщила документы, из которых следовало — от полиграфа Черкасин отказался повторно, а ссылка на место хранения пароля оказалась неверной.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Дело о покушении попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в сетях видеозапись, как утром 14 октября сего года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а потом пошел к припаркованной женщиной машине. Зафиксировала камера и отход «велокиллера» Рафиса Султанова, который, напомним, в тот же день покинул Татарстан на автомобиле брата Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана.

К уголовной ответственности привлекаются Шевыревы, Черкасин, Султанов, Хамидовы и начальник смены охраны «Волга-Автодор» Булат Галлямов, в отношении которого избран домашний арест и приняты меры по госзащите. Галлямов признал и участие в слежке с целью покушения на Шевыреву и сообщил силовикам — «задание» получил непосредственно от Черкасина, который действовал по указанию «шефа Станислава Вячеславовича».