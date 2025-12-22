Роспотребнадзор Татарстана приостановил выпуск опасной молочной продукции
Проверяющие наложили запрет на реализацию 16 партий сырной продукции общим весом 229 килограммов
Специалисты Управления Роспотребнадзора провели проверку предприятия ООО «Деловсыре», расположенного в городе Лениногорске, по инициативе прокуратуры Татарстана. Инспекторы выявили многочисленные нарушения санитарных норм и требований технического регламента.
В частности, обнаружены просроченные закваски, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, несоблюдение гигиенических стандартов сотрудниками завода. Прослеживаемость продуктов нарушена, отсутствуют требуемые ветеринарные документы.
Дополнительно установлены факты фальсификации деклараций соответствия, выданных ранее. Выяснилось, что изготовленная предприятием продукция не соответствует техническим регламентам, что ставит под сомнение безопасность потребляемой продукции.
Проверяющие наложили запрет на реализацию 16 партий сырной продукции общим весом 229 килограммов. Также признаны недействительными четыре декларации соответствия на продукцию.
За обнаруженные нарушения заводу назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Вопрос о возможной конфискации незадекларированной продукции передан в судебные органы.
