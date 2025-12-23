Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова

Обращение следственных органов о вынесении заочного ареста в отношении шахматиста поступило в суд и было зафиксировано там 22 декабря

Фото: Артем Дергунов

Замоскворецкий суд Москвы сообщил, что международному гроссмейстеру Гарри* Каспарову** официально предъявлены обвинения в публичном оправдании террористической деятельности согласно части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Максимальное наказание по данному обвинению предполагает тюремное заключение сроком от пяти до семи лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенных должностей либо профессиональной деятельностью сроком до пяти лет дополнительно.

В мае 2022 года «Реальное время» писало, что Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Гарри Каспарова**.



Ариана Ранцева