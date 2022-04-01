Минобороны России о нефтебазе в Белгороде: никакого отношения к Вооруженным силам РФ не имеет

Фото: скриншот видео МЧС России

Нефтебаза снабжала топливом гражданский транспорт

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с пожаром на нефтебазе в Белгородской области. Как утверждают власти региона, он произошел из-за авиаудара с двух вертолетов ВС Украины.

— 1 апреля, около 5 часов утра московского времени, два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, — разъяснил ситуацию официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что с нефтебазы, о которой идет речь, осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта.

— Никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет, — констатировал Конашенков.

Министерство обороны Украины не стало подтверждать или опровергать причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде.

Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом

Отчитались в Министерстве обороны России и о ходе специальной военной операции. Вооруженные силы завершили зачистку от националистов поселка Урожайное и уничтожили украинскую мотопехотную роту, усиленную танковым взводом.



Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» ликвидирован штаб группировки украинских войск в районе села Шахтерского. Уничтожено до 40 человек личного состава и пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

За 1 апреля оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины, в том числе 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ, два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великих Новоселок.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил в воздухе сбит один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотника в районах Новомихайловки, Изюма и Харькова.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 1 854 танка и других боевых бронированных машин, 1 722 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, 357 беспилотных летательных аппаратов, 202 установки реактивных систем залпового огня, 124 самолета и 82 вертолета.