Начальник Генштаба Ливии погиб при крушении частного самолета в Турции

Глава района Хаймана Левент Коч заявил, что местность является труднодоступной и характеризуется плохими погодными условиями

Вечером 23 декабря из международного аэропорта Анкары Эсенбога вылетел частный бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, следуя маршрутом в столицу Ливии — город Триполи. Через короткий промежуток времени, примерно спустя 42 минуты полета, контакт с воздушным судном был утрачен.

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что последний сигнал поступил около 20:52 по местному времени. После этого установить связь не представлялось возможным. Сообщается, что на борту находилось шесть человек, включая трех членов экипажа (одну бортпроводницу и двух пилотов), а также пятерых пассажиров, одним из которых являлся генерал-майор Вооруженных Сил Ливии Мохаммед Али аль-Хаддад.

Позже стало известно, что самолет потерпел катастрофу недалеко от города Хаймана в провинции Анкара. Местные власти подтвердили гибель всех находившихся на борту лиц, включая самого генерала Аль-Хаддада. Глава района Хаймана Левент Коч заявил, что местность является труднодоступной и характеризуется плохими погодными условиями.

Самолет Falcon 50 принадлежит мальтийской авиакомпании Harmony Jets и предназначен для перевозки десяти пассажиров. Ранее сообщалось, что перед вылетом из Анкары возник технический сбой системы электроснабжения, вследствие чего пилот пытался вернуться обратно в аэропорт, однако рейс завершился трагедией.

Генерал Аль-Хаддад прибыл в Турцию по официальному приглашению главнокомандующего сухопутными войсками Турции Сельчука Байрактароглу и накануне провел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. До сих пор остаются неизвестными точные причины катастрофы.



Ариана Ранцева