В Казани мужчина получил 2,5 года колонии за поджог трех авто

Обвиняемый хотел поджечь только Infiniti M305 KS, но пламя зацепило еще две машины

Фото: Артем Дергунов

В Казани суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге автомобилей. 59‑летний местный житель признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Вахитовского района Казани, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Согласно материалам дела, ночью 26 июня 2024 года в 03:25 на улице Калинина в Казани мужчина из хулиганских побуждений поджег автомобиль Infiniti M305 KS. Стоимость поврежденного автомобиля составила 2 млн рублей. После совершения преступления фигурант скрылся с места происшествия.

В результате поджога пострадали еще два автомобиля: Hyundai Creta (ущерб — 800 тыс. рублей) и Nissan Juke (ущерб — 450 тыс. рублей).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.



Рената Валеева