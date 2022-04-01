Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

В России расследуют обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Следователям предстоит установить лиц, которые причастны к выполнению авиаудара, включая летчиков и их командиров, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео

По данным Минобороны России, сегодня рано утром два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство и нанесли авиаудар по нефтебазе. Объект снабжал топливом только гражданский транспорт и никакого отношения к Вооруженным силам России не имел.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, данный инцидент не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Россией и Украиной. По его словам, об авиаударе доложено главе государства Владимиру Путину.

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Диана Жиленкова