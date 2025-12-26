Роспотребнадзор запретил продажу опасного напитка Aloe Vera в сети «Магнит»
Роспотребнадзор изъял из продажи всю партию напитка Aloe Vera, обнаруженную в одном из магазинов торговой сети «Магнит» в Новой Москве, сообщает «Интерфакс».
По предварительным данным, продукция содержала потенциально опасные вещества, угрожающие здоровью потребителей. Для подтверждения информации были проведены лабораторные испытания образцов товара. Пока специалисты проводят экспертизу, владельцу магазина — компании АО «Тандер» — направлено распоряжение немедленно прекратить реализацию всех бутылок указанной партии напитка.
