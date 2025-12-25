В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России

Это произошло спустя некоторое время после закрытия последнего действующего российского генконсульства в Польше

Польские чиновники предприняли попытку попасть на территорию бывшего здания генконсульства РФ в Гданьске, но им не открыли двери. По данным телеканала Polsat, со ссылкой на мэра города, сотрудники обнаружили признаки нахождения кого-то внутри помещения. Эти действия согласованы с министерством иностранных дел Польши, пишет ТАСС.

Это произошло спустя некоторое время после закрытия последнего действующего российского генконсульства в Польше, которое прекратило свою работу 23 декабря 2025 года решением польских властей. Ранее аналогичные шаги предпринимали обе стороны, закрывая дипломатические представительства друг друга на своей территории.

Ариана Ранцева