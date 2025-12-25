Новости происшествий

07:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России

08:49, 25.12.2025

Это произошло спустя некоторое время после закрытия последнего действующего российского генконсульства в Польше

В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России
Фото: Bianca Fazacas on Unsplash

Польские чиновники предприняли попытку попасть на территорию бывшего здания генконсульства РФ в Гданьске, но им не открыли двери. По данным телеканала Polsat, со ссылкой на мэра города, сотрудники обнаружили признаки нахождения кого-то внутри помещения. Эти действия согласованы с министерством иностранных дел Польши, пишет ТАСС.

Это произошло спустя некоторое время после закрытия последнего действующего российского генконсульства в Польше, которое прекратило свою работу 23 декабря 2025 года решением польских властей. Ранее аналогичные шаги предпринимали обе стороны, закрывая дипломатические представительства друг друга на своей территории.

Ранее «Реальное время» писало, что Польша планирует «сидеть за главным столом» в G20.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также