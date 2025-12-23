«Решения принимались без моего диктата»: в Казани прокурор просит 2 года колонии для «бизнес-чиновника» МЗИО

Ранее прокуратура добилась решения об изъятии имущества Ильшата Аминова и его матери на 13 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу бывшего начальника отдела аренды и реализации государственного имущества Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Гособвинитель Михаил Житлов просил признать его виновным по двум составам УК РФ и наказать реальным сроком в 2 года и 1 месяц колонии общего режима, а подсудимый настаивал на оправдании, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

Перед началом прений суд допросил старшего следователя 4-го отдела Следкома по РТ Алмаза Шакирова — оказывал ли тот психологическое или иное давление на Аминова при допросах на предварительном следствии. Ответ был отрицательным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры напомнил — частично вину на предварительном следствии Аминов признавал, но в суде от этого отказался и заявил, что те показания даны под давлением следователя. Причем способом этого давления защита называла содержание фигуранта под стражей по тяжкому обвинению в мошенничестве, что позже не нашло своего подтверждения.

Гособвинитель с этим не согласен: «Считаю, что изменение позиции и непризнание вины является способом уйти от ответственности». Житлов напомнил, против экс-чиновника свидетельствовали и предприниматели, одному из которых он в Челнах лично показывал гособъекты под аренду, и технические средства. По словам представителя прокуратуры, объявления о пересдаче гособъектов от лица фирмы размещались с телефона подсудимого, при получении электронной цифровой подписи также указывался его номер, да и IP-адрес участника торгов указал на рабочий компьютер... этого сотрудника.

Напомним, по версии следствия, в период с 2021 по 2023 год чиновник злоупотреблял должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и участвовал в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Силовики считают, что Аминов оказывал покровительство коммерческим организациям при аренде государственного имущества и для создания конкурентных барьеров он устанавливал непомерно высокие требования к задаткам — от 100 до 3522,63% от начальной цены лота, что позволило аффилированным фирмам получить в аренду:

26 государственных зданий и помещений общей площадью 1 630 кв. м,

шесть земельных участков общей площадью более 41,3 тыс. кв. м.

Кроме того, несмотря на запрет для госслужащих, обвиняемый фактически руководил компанией «Аркад», зарегистрированной на его мать, считают в СК и прокуратуре. Доступ к управлению фирмой осуществлялся через номер телефона чиновника. От имени организации он вел переговоры, искал клиентов и заключал договоры.

Адвокат Наталья Федяева и подсудимый сегодня просили об оправдательном приговоре. Так, защитник указывала, что ее клиент просто не обладал в министерстве полномочиями в части организационно-распорядительных функций, а стало быть, и не мог злоупотребить ими. Указывала, что мать и супруга Аминова занимались деятельностью «Аркада» без него, но на предварительном следствии он «хотел оградить женщин» от претензий силовиков (на фоне тяжелого заболевания супруги), а потому некоторые действия по коммерческой фирме «взял на себя». При этом, по данным защиты, доказательств тем его признаниям не имелось, а впоследствии обвиняемый от них отказался.

Под сомнение защита поставила и ущерб, отмечая, что в качестве последствий от якобы противоправных действий начальника отдела были дискредитированы органы власти и подорван авторитет самой власти. «Какие именно органы дискредитированы и в чем выразился подрыв?! Я, как ни старалась, ответов в материалах дела не нашла... Минземимущество нормально функционировало», — подчеркнула адвокат.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Она сослалась на показания членов аукционной комиссии и представителя УФАС по РТ о том, что жалоб от участников аукциона на ограничение конкуренции не было. Говоря о свидетеле обвинения из Челнов, Федяева заявила: Аминов был с оказией в автограде и выполнил разовое поручение матери — показал потенциальному клиенту Колчерину помещение, и больше с ним по этому вопросу не общался.

По мнению защиты, в этой истории нет уголовного состава, лишь дисциплинарное нарушение в части конфликта интересов, за что Аминов и был уволен с госслужбы. «Органом предварительного следствия допущена трагическая ошибка! Мой подзащитный незаконно и необоснованно привлечен к уголовной ответственности. Прошу оправдать его по всем статьям за отсутствием состава преступления», — завершила выступление адвокат.

— На мой взгляд, ни использование полномочий, ни личная выгода или заинтересованность, ни существенный вред не подтверждены материалами дела. Я не получил от «Аркада» никакой личной выгоды, тем более в размере 6 млн рублей, — заявил Ильшат Аминов в начале своего объемного выступления в прениях.

Он утверждает — не обладал в министерстве правом подписи и не мог самовольно распоряжаться госимуществом, решения выносились коллегиально: «Отсутствует само событие злоупотребления властью — у меня не было полномочий». Он сослался на судебную практику, указав, что ставить в вину одно лишь участие должностного лица в коллегиальной процедуре неправильно, должно быть доказано влияние на результат. А таких показаний свидетели из министерства, по словам подсудимого, не дают: «Все решения принимались автономно, без моего диктата».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В декабре чиновник оказался в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, мошенничестве и незаконном бизнесе. Позднее эту меру пресечения смягчили, на тот момент Аминов частично признал вину. Позднее из объема претензий исчезла и статья 159 УК РФ о мошенничестве — силовики установили, что хищения обвиняемый не совершал.

В конце марта 2025 года начальника отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов Минземимущества РТ уволили по утрате доверия, а в сентябре Ново-Савиновский суд Казани удовлетворил иск Суяргулова к отставному чиновнику на 13 млн рублей.

Это не вступившее в силу решение защита сегодня просила не оценивать в рамках доказательств по уголовному делу. Приговор по делу Аминова может быть оглашен в конце января 2026 года.

Ирина Плотникова