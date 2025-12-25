ФСБ предотвратила попытку теракта в Калуге

Были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, изготовленные согласно инструкциям, присланным украинскими кураторами

В Калужской области задержан житель региона, которого подозревают в подготовке террористического акта. Установлено, что он вступил в контакт с украинскими военизированными структурами и выполнял задания по подготовке взрыва на важном инфраструктурном объекте. Это стало известно благодаря оперативной работе Федеральной службы безопасности России, пишет ТАСС.

По словам представителя Центра общественных связей ФСБ, подготовленное устройство могло привести к серьезным последствиям. Были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, изготовленные согласно инструкциям, присланным украинскими кураторами.

Кроме того, преступник открыто признавал, что получал деньги за помощь Украине и согласился сотрудничать со следствием, признав свою вину.

Ранее «Реальное время» писало, что ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе «Дружба».

Ариана Ранцева