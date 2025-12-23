Новости происшествий

00:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Мошенники выдают себя за судей Татарстана, похищают персональные данные

13:59, 23.12.2025

Для подтверждения своей личности жертвы получают инструкции ввести секретный код из SMS-сообщения

Мошенники выдают себя за судей Татарстана, похищают персональные данные
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане участились случаи телефонного мошенничества, связанного с аппаратами мировых судей, сообщили в Минцифры Татарстана.

Преступники звонят гражданам, представляясь сотрудниками аппарата мирового судьи, и сообщают ложную информацию о переносе судебного заседания либо готовности решения суда. Для подтверждения своей личности жертвы получают инструкции ввести секретный код из SMS-сообщения, присланного системой портала госуслуг.

Полученный таким образом код позволяет злоумышленникам войти в личный кабинет на портале государственных услуг, изменить пароли, заблокировать доступ законного владельца и совершать финансовые операции от имени потерпевшего. Всего с начала декабря 2025 года зарегистрировано более 80 подобных случаев.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенников с доставкой подарков.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также