Путин обсудил с Эрдоганом ход российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой обсуждения стали российско-украинские переговоры.
Путин выразил признательность коллеге за содействие в проведении в Стамбуле очередного раунда переговоров. Также президенты России и Турции обсудили гуманитарные вопросы, касающиеся специальной военной операции на Украине.
В свою очередь Эрдоган поблагодарил за помощь Минобороны России в эвакуации граждан Турции и турецких торговых судов из зоны боевых действий. Также политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает «РИА Новости».
Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле во вторник. Как рассказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, от Украины поступили письменные предложения, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Сегодня Эрдоган заявил, что встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. По его словам, итогами потенциальной встречи лидеров стран могут стать шаги в отношении Крыма и Донбасса.
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