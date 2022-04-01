Путин обсудил с Эрдоганом ход российско-украинских переговоров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой обсуждения стали российско-украинские переговоры.

Путин выразил признательность коллеге за содействие в проведении в Стамбуле очередного раунда переговоров. Также президенты России и Турции обсудили гуманитарные вопросы, касающиеся специальной военной операции на Украине.

Фото: kremlin.ru

В свою очередь Эрдоган поблагодарил за помощь Минобороны России в эвакуации граждан Турции и турецких торговых судов из зоны боевых действий. Также политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает «РИА Новости».

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле во вторник. Как рассказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, от Украины поступили письменные предложения, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Сегодня Эрдоган заявил, что встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. По его словам, итогами потенциальной встречи лидеров стран могут стать шаги в отношении Крыма и Донбасса.



Диана Жиленкова