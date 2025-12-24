Обвиняемый в убийстве супруги на глазах ребенка частично признал вину в суде Казани

Советский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38‑летнего Динара Мингалиева

Фото: Динар Фатыхов

В Казани Советский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38‑летнего Динара Мингалиева, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Советского района Казани признала ходатайство следователя законным и обоснованным. Срок содержания под стражей установлен до 22 февраля 2026 года.

По данным следствия, 22 декабря в квартире одного из домов по улице Рашида Нежметдинова обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 39‑летней супруге ножевые ранения в область конечностей. В результате женщина скончалась. Кроме того, в медицинское учреждение был доставлен их 3‑летний сын со следами побоев, ребенку оказана медицинская помощь.

В ходе судебного заседания обвиняемый частично признал вину, заявив, что не намеревался убивать супругу.

Напомним, ход расследования взял на контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин. В центральный аппарат СК России будет направлено докладное сообщение о ходе расследования преступлений в отношении женщины и ребенка.



Рената Валеева