Губернатор Оренбургской области рассказал о попытке атаки БПЛА промпроизводства

Атаку удалось отразить своевременно, повреждения инфраструктуры незначительны

Силы и средства Минобороны России предотвратили попытку атаки беспилотниками одного из промышленных объектов Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

Атаку удалось отразить своевременно, повреждения инфраструктуры незначительны. Один из сбитых беспилотных летательных аппаратов рухнул на территорию населенного пункта, однако, по предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы уже прибыли на место происшествия.

Ранее стало известно, что за ночь на территории России было сбито 172 БПЛА.



Ариана Ранцева