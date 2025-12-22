Автомошенники обманули покупателей на 30 миллионов рублей
Следствие по делу завершили в Татарстане. Всего пострадали 15 человек из разных регионов России
Предварительное следствие завершило уголовный процесс против четырех подозреваемых, обвиняемым предъявлены обвинения в мошеннической схеме с продажей автомобилей, сообщает МВД по Татарстану.
Злоумышленники заявляли себя представителями фирмы, импортирующей автомобили из-за границы. Используя фальшивые объявления на собственном сайте и мессенджерах, они привлекали потенциальных покупателей, обещая поставки машин по заниженным ценам. После заключения договоров и внесения полной предоплаты клиенты оставались ни с чем.
Всего пострадали 15 человек из разных регионов России, общая сумма ущерба составила порядка 30 миллионов рублей. Уголовное дело передано в Кировский районный суд города Казани для дальнейшего судебного разбирательства.
