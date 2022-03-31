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Хронология военной спецоперации: самое важное за 31 марта

22:00, 31.03.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Важные события 36-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 31 марта
Фото: скриншот видео Минобороны

День 36-й: мины в Черном и Азовском морях, задержание сотрудника СБУ, МВД России сообщило о риске проникновения экстремистов и преступников

По данным Министерства обороны России на 31 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1 826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 704 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • В распоряжении Министерства обороны России оказалась переписка сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы американского Минобороны и подрядных организаций Пентагона на Украине. Содержание писем показывает, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota. Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных — например, вице-президент Metabiota заявляет, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «…культурной и экономической независимости Украины от России …».
Фото: Минобороны России
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  • Минобороны России
  • Минобороны России
  • Минобороны России
  • Россия вводит запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции из-за спецоперации на Украине. «Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы», — заявили в МИД России.
  • Министерство обороны России сообщило, что с 25 февраля по 4 марта ВМС Украины выставили около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: 370 в Черном море и 50 в Азовском. В результате шторма в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. Одну из них недавно обнаружили и нейтрализовали турецкие моряки, вторую обезвредили в румынских территориальных водах.
  • По данным МО РФ, власти Украины прямо сейчас насильно удерживают 68 иностранных судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте и т. д. Ежедневно ВС открывают безопасный коридор для выхода данных судов из территориальных вод Украины, однако экипажи кораблей в ходе говорят, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления.
  • Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Наведение боеприпаса осуществлял расчет БПЛА.
  • МВД России на фоне эвакуации беженцев с Украины заявило о риске проникновения в Россию экстремистов и преступников. Ведомство держит на контроле ситуацию с переселенцами с Украины, которых уже сотни тысяч. Также существует фильтрация при пересечении границы.
  • Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера для дачи показаний. Отметим, что последний недавно попал под санкции России и ему запрещен въезд на территорию страны.
  • Поисковая группа Росгвардии задержала на Украине высокопоставленного сотрудника Службы безопасности страны. При досмотре его места проживания найдено свыше 240 патронов различного калибра, а также семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС. В Росгвардии заключили, что задержанный мог осуществлять координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований.
Фото: vk.com/rosgvard_official
    • Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка «Азов» (против него в России возбуждено уголовное дело). Один вертолет был из трофейного американского комплекса Stinger и упал в районе населенного пункта Рыбацкое, второй от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.
    • Сегодня Вооруженные Силы России открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье, однако операция была сорвана киевскими властями — участок маршрута неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами, заявили в Минобороны. По личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к Владимиру Путину 1 апреля Вооруженные Силы России вновь открывают гуманитарный коридор по тому же маршруту. Минобороны призвало киевские власти оповестить жителей Мариуполя, уведомить о готовности к проведению эвакуации и установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации мирного населения и иностранных граждан и фактическом начале «режима тишины».

    О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта и последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

    Дарья Пинегина
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