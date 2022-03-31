Хронология военной спецоперации: самое важное за 31 марта

Важные события 36-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны

День 36-й: мины в Черном и Азовском морях, задержание сотрудника СБУ, МВД России сообщило о риске проникновения экстремистов и преступников

По данным Министерства обороны России на 31 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1 826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 704 единицы специальной военной автомобильной техники.



В распоряжении Министерства обороны России оказалась переписка сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы американского Минобороны и подрядных организаций Пентагона на Украине. Содержание писем показывает, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota. Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных — например, вице-президент Metabiota заявляет, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «…культурной и экономической независимости Украины от России …».

Фото: Минобороны России

Нет четких временных рамок встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков: «В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне».

У России есть много свидетельств о том, что происходит на Украине, заявил Песков, комментируя создание комиссии СПЧ ООН по расследованию нарушений прав человека, якобы совершенных в контексте специальной военной операции. По его словам, все доказательства «копятся, тщательно собираются, выверяются и, конечно, они будут использоваться».

Американским агентством по патентам и товарным знакам был выдан документ на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе, сообщили в Минобороны. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. В ведомстве констатировали, что фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против России.

В ведомстве также назвали имена и фамилии конкретных должностных лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине: экс-сотрудник DTRA и директор Программы совместного снижения угрозы Роберт Поуп, глава офиса DTRA на Украине Джоанна Уинтрол, руководитель украинского подразделения компании Black and Veach Лэнс Липпенкотт, представитель Metabiota на Украине Мэри Гуттиери и другие.

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Минобороны России

Минобороны России

Россия вводит запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции из-за спецоперации на Украине. «Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы», — заявили в МИД России.

Министерство обороны России сообщило, что с 25 февраля по 4 марта ВМС Украины выставили около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: 370 в Черном море и 50 в Азовском. В результате шторма в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. Одну из них недавно обнаружили и нейтрализовали турецкие моряки, вторую обезвредили в румынских территориальных водах.

По данным МО РФ, власти Украины прямо сейчас насильно удерживают 68 иностранных судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте и т. д. Ежедневно ВС открывают безопасный коридор для выхода данных судов из территориальных вод Украины, однако экипажи кораблей в ходе говорят, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Наведение боеприпаса осуществлял расчет БПЛА.

МВД России на фоне эвакуации беженцев с Украины заявило о риске проникновения в Россию экстремистов и преступников. Ведомство держит на контроле ситуацию с переселенцами с Украины, которых уже сотни тысяч. Также существует фильтрация при пересечении границы.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера для дачи показаний. Отметим, что последний недавно попал под санкции России и ему запрещен въезд на территорию страны.

Поисковая группа Росгвардии задержала на Украине высокопоставленного сотрудника Службы безопасности страны. При досмотре его места проживания найдено свыше 240 патронов различного калибра, а также семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС. В Росгвардии заключили, что задержанный мог осуществлять координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований.

Фото: vk.com/rosgvard_official

Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка «Азов» (против него в России возбуждено уголовное дело). Один вертолет был из трофейного американского комплекса Stinger и упал в районе населенного пункта Рыбацкое, второй от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.

Сегодня Вооруженные Силы России открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье, однако операция была сорвана киевскими властями — участок маршрута неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами, заявили в Минобороны. По личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к Владимиру Путину 1 апреля Вооруженные Силы России вновь открывают гуманитарный коридор по тому же маршруту. Минобороны призвало киевские власти оповестить жителей Мариуполя, уведомить о готовности к проведению эвакуации и установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации мирного населения и иностранных граждан и фактическом начале «режима тишины».

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта и последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.